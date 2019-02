Bari | detenuto straniero attacca agente | “Situazione fuori controllo”

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Violenta aggressione all"interno del carcere diai danni di uno degli agenti di servizio.Protagonista in negativo della vicenda un22enne del Gambia, appena trasferito dalla struttura detentiva di Potenza alla casa circondariale di. Lo, che si sarebbe dovuto sottoporre a delle visite mediche, ha opposto un netto rifiuto rivoltandosi poi contro undi polizia penitenziaria, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale.La segnalazione arriva dal segretario nazionale del Coordinamento sindacale penitenziario (Co.s.p.) Domenico Mastrulli, le cui parole sono riportate da "Il Secolo d"Italia"."È l"ennesima aggressione avvenuta ieri ai danni del personale addetto alla sicurezza. L"assistente capo di polizia penitenziaria, colpito violentemente dal 22enne, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Policlinico didove gli sono stati ...