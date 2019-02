Barbara D' Urso | la replica alle offese di John Vitale

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) "Se pensi quello che hai scritto non vieni in trasmissione a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena. Io non parlo per me, ma per tutte le donne che non hanno la possibilità di difendersi. Che per queste cose scritte sulla rete ci sono persone che si sono tolte la vita. Come me ce la vedremo nelle sedi opportune".CosìD"risponde al concorrente dell"isolache in tempi non sospetti aveva scritto un post con parole pesantissime nei confronti della conduttrice, portate alla luce nella scorsa puntata de "L"Isola dei Famosi". Ma non solo.era stato ospite anche in una puntata di Pomeriggio 5 e, in quell"occasione, l"aveva anche ringraziata dai suoi social, mostrando un"incoerenza e una falsità senza uguali.Il gesto, di per sé molto offensivo nei confronti della d", è ancora più grave perché rivolto ad una donna, in tempi in cui la violenza sul web sta toccando ...