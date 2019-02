Autostrada Brennero | Toninelli annuncia | ' Gestione tornerà pubblica'

Maltempo - Toninelli dispone ispezione sulla A22 : 'L'Autostrada del Brennero tornerà allo Stato' : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli , ha disposto un'ispezione sull'A22 dopo le forti nevicate che si sono abbattute sul Brennero bloccando per ore la circolazione . '...

Autostrada DEL BRENNERO RIAPERTA AD UNA SOLA CORSIA/ Codacons 'Tutta colpa dei camionisti senza catene' : L'AUTOSTRADA del BRENNERO, A22, è stata RIAPERTA nelle scorse ore ma solo parzialmente, visto che al momento si viaggia ad una SOLA CORSIA

Caos neve sull'Autostrada del Brennero - riaperto un tratto dell'A22 - : Percorribile la corsia nord di sorpasso, sulla carreggiata principale sono ancora fermi i tir. E sulla corsia sud alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti sono ancora in coda

Neve - riaperta nella notte l’A22 – Autostrada del Brennero : La corsia nord dell’Autostrada del Brennero e’ stata riaperta pochi minuti fa. Lo apprende l’AGI direttamente del centro operativo dell’A22 di Trento. La marcia delle autovetture e’ comunque rallentata perche’ e’ percorribile solo la corsia di sorpasso. La corsia di marcia normale e’ occupata dai mezzi pesanti. La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdi’ e ...

Alpi sommerse dalla neve - 40km di coda sull’Autostrada del Brennero : odissea per migliaia di persone - ma il blocco li ha salvati da una maxi valanga [FOTO] : 1/19 Brennero ...