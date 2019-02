Apnea | Alessia Zecchini mi ha rivelato cosa si prova a scendere fino a -107 metri

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) La prima immersione profonda è stata quasi inconsapevole: nella baia di Zante in Grecia affiora una tartaruga marina e, che allora aveva 11 anni, la segue in immersione. Il rapporto con l’acqua le viene naturale, spontaneo, e allo stesso modo racconta le memorabili imprese sportive che l’hanno portata a battere ogni record diin assetto costante con monopinna; a Long Island alle Bahamas raggiunge -107Ci vuole determinazione, coraggio e una passione infinita per racchiudere quella distanza in un unico respiro di quasi quattro minuti! Ma è il blu a stregare, il blu dal quale si sente accolta e accarezzata: lo si vede dai suoi movimenti lenti, a volte quasi impercettibili (guardate il suo canale YouTube) nei quali, come farebbe un pesce, dosa le energie, non spreca nulla e scivola nell’acqua. L’ho incontrata a Genova (durante gli “Incontri Blu” ...