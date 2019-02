Aperto per cultura | l' ipotesi per rivitalizzare il centro storico

Sulla Tav è scontro Aperto tra M5S e Salvini : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c’è storia». Al suo fianco, dalle piazze d’Abruzzo, Alessandro Di Battista si fa greve: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi ...

E45 - riAperto il viadotto Puleto. «Ma velocità massima di 50 km/h» : La procura di Arezzo ha deciso che la superstrada E45 può essere riaperta al traffico, ma con limitazioni, cioè con velocità massima di 50 km/h e solo per mezzi sotto le 3,5...

Scontro Aperto sulla Tav Di Battista : "Se Lega la vuole - torni da Cav" : Roma, 2 feb., AdnKronos, - Non si placa lo Scontro di governo sulla Tav. "Prima si fa meglio è" ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini. Ma oggi l'altro vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la ...

Agricoltura e economia circolare - vertice Aperto a Pisa : L'economia circolare diventa quindi un concetto sempre più attuale, anche in Agricoltura, in quanto componente importante della transizione verso lo sviluppo sostenibile: si basa, infatti, su fonti ...

Sesso all'Aperto tra minori : il video choc gira in chat : Quattro minorenni, tre maschi e una ragazzina, che fanno Sesso in un luogo all'aperto: è il contenuto di un video pedopornografico che sta circolando sulle chat di alcuni cellulari. La polizia postale sta indagando, per cercare di scoprire chi siano i quattro minorenni e chi abbia fatto circolare le immagini.Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, aveva ricevuto una segnalazione anonima che chiedeva di portare a termine la ...

Palermo : Street Art alla Vucciria - lunedì incontro Aperto alla cittadinanza : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Può il patrimonio antico e contemporaneo di una città coesistere con la Street Art? Può l’arte urbana far rivivere un monumento abbandonato? La risposta è sì, e un esempio ci viene dal cuore di Palermo, la Vucciria, dove l’esperimento di far dialogare il patrimonio anti

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - riAperto ponte sul Silla : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

TeMa - CdA Aperto al confronto. In approvazione il Piano di Attività 2019 : "Da quando questo CdA si è insediato non ha mai perso occasione per ricordare sempre ed in ogni sede la delicatezza dell'attuale situazione finanziaria dell'Associazione TeMa. Sembra quindi superfluo ...

Ha Aperto un sito per promuovere l'Italia negli Stati Uniti - e viceversa : The voice of business è un portale che vuole favorire gli scambi commerciali e gli investimenti tra Italia e Stati Uniti e lo fa dando la parola ai manager

Salute - il cardiologo : “Lo sport all’Aperto d’inverno fa bene” : Nei giorni piu’ freddi dell’anno, i cosiddetti “Giorni della Merla”, anche chi e’ abituato a praticare attivita’ fisica all’aperto rischia di farsi demotivare da basse temperature e clima avverso. Eppure, c’e’ piu’ di un buon motivo per alzarsi dal letto, coprirsi bene e affrontare il freddo per fare un po’ di sport: Consulcesi Club, realta’ di riferimento per oltre 100mila ...

