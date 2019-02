Anticipazioni spagnole Il Segreto | Fe uccisa da Faustino

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : tentato omicidio : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Antolina uccide Elsa? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto hanno dell’incredibile: Antolina tenterà di uccidere Elsa! Antolina sta diventando uno dei personaggi di punta de Il Segreto. La donna ucciderà Amancio, il padre di Elsa reo di aver trovato le lettere d’amore che lei aveva scritto a Jesus. Leggendo queste lettere Amancio scoprirà una terribile verità: è stata Antolina a ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Julieta respinge Saul dopo l'abuso subito : Julieta e Saul sono al centro delle puntate de Il Segreto attualmente in onda in terra iberica. La nipote di Consuelo, infatti, si allontanerà sempre di più da Saul sposato da soli pochi giorni. Il Segreto: Julieta subisce un abuso Le anticipazioni spagnole svelano che la Uriarte si preoccuperà della salute di Adela, svenuta a causa della scheggia di metello conficcata nella sua testa. A questo punto Julieta deciderà di recarsi nel bosco per ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : la morte di Fè - Saul preoccupato per Julieta : Le appassionanti vicende della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Julieta Uriarte ancora molto spaventata per aver subito un abuso dai Molero, non sarà più la stessa. Quest'ultima infatti farà di tutto per non far notare il suo turbamento al marito Saul Ortega, ma purtroppo i suoi sforzi saranno vani. ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Loreto Mauleón ci racconta del ritorno di Maria a Puente Viejo : "María torna triste e molto arrabbiata". Scopriamo cosa ci racconta l'attrice Loreto Mauleón sull'atteso ritorno del suo personaggio a Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Prudencio e Mauricio rapiscono Julieta - ma per salvarla! : Il minore degli Ortega e il Capomastro rapiscono Julieta ad un passo dalle nozze, ma in realtà hanno buone intenzioni: sottrarla alle grinfie dei Molero.

Una Vita Anticipazioni spagnole : una nuova maledizione mette a rischio le nozze di Antonito e Lolita : Lolita, promessa sposa ad un certo Ceferino, vorrebbe sottrarsi all'impegno ma teme la maledizione che pende sul suo capo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto - Adela muore? Carmelo disperato : La morte di Adela nelle nuove puntate de Il Segreto? Una notizia tragica: Anticipazioni future spagnole Adela muore a Il Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano e ci permettono di capire cosa succederà a questo personaggio. Per lei, le difficoltà non finiranno mai e dovrà combattere duramente per restare in vita… ci saranno anche dei momenti […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Adela muore? Carmelo disperato proviene ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia infastidisce i neo genitori Trini e Ramon : La soap opera iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38, riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Finalmente arriva una bellissima notizia per i fan dello sceneggiato, ma riguarda ciò che accade negli episodi che si stanno trasmettendo in questi giorni sull’emittente televisiva LA 1 Tve, dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019. Gli spoiler ci dicono che Trini Crespo (Anita Del Rey) dopo aver rischiato ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : è nata MILAGROS - figlia di Ramon e Trini : Liete notizie in arrivo dalle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso della puntata 938, trasmessa in terra iberica martedì 29 gennaio 2019, Trini Crespo (Anita Del Rey) ha dato alla luce la piccola MILAGROS, la figlia avuta dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas). La nascita, ovviamente, è stata anticipata da una serie di imprevisti: se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni spagnole della telenovela, sapete già ...