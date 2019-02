Animali | AIDAA | “A Gennaio avvelenati quasi 4mila cani e gatti”

Ondata di freddo polare : i consigli di AIDAA per aiutare gli Animali : “In questi giorni è previsto l’arrivo di un Ondata di freddo polare, con temperature in picchiata fino a dieci gradi sottozero la notte e nelle prime ore del mattino. freddo che porterà con se il gelo aumentando la difficoltà per gli uccellini ma anche per gli animali randagi di alimentarsi. Da qui la necessità di dare una mano ai nostri fratelli “piumosi e pelosi” in questi giorni difficili per loro“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA ...