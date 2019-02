Allerta Valanghe | in Trentino pericolo da 3-marcato a 4-forte

Valanghe Friuli Venezia Giulia : Allerta arancione oggi e domani : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta “arancione”, valida oggi e domani, per rischio Valanghe sulle aree montane. Sulla regione vi è una circolazione, poco definita, d’aria umida e fredda in alta quota, che mantiene temporanea instabilità. Da lunedì affluirà aria più secca e stabile. Nelle zone montane – spiega la Protezione civile – è attualmente previsto grado di pericolo ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora neve - forte rischio di valanghe : Dopo una mattinata di pausa, con sprazzi di sole in montagna, è tornato il maltempo in Piemonte, con fitte nevicate anche in pianura e nel centro di Torino. Il rischio di valanghe è “forte” (grado 4, su una scala che arriva a 5) sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie, “marcato” (grado 3) sulle Graie, Pennine e Lepontine. Fino a oggi, in tre giorni, sono caduti 50-70 cm di neve, a quota 2.000 metri, sulle Alpi Cozie, ...

Allerta Valanghe e disagi per la tanta neve sulle Alpi : Come da previsione è arrivata finalmente la neve sulle Alpi abbondanti sopra i 1000-1500m sui settori sopratutto centro-orientali con accumuli superiori al metro di manto fresco. La tanta neve però porta con se anche il rischio elevato di valanghe, gia’ diverse le segnalazioni a riguardo purtroppo.( Vi consigliamo di consultare il bollettino di AINEVA) livelli di Allerta massima per rischio valanghe su quasi tutti i settori ...

Valanghe - Allerta arancione in alta Vda : ANSA, - AOSTA, 2 FEB - Dopo la nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione , grado 3 su una scala di 4, per criticità valanghiva riguardante l'...

Maltempo e neve : Allerta Valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo : Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’Allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle valli Tanaro, Belbo e ...

Allerta Meteo Lombardia : neve abbondante in montagna - rischio valanghe : Nevicate abbondanti in montagna, con il rischio valanghe che aumenta arrivando al grado di 4 Forte – Scala europea del Pericolo valanghe – in tutti i settori della Lombardia. E’ quanto prevede l’Arpa regionale per i prossimi due giorni. L’ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, sta determinando da oggi condizioni instabili con precipitazioni diffuse su tutta la ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “forte” domani e domenica : “Tra oggi e domani – si legge nel bollettino valanghe relativo al Friuli Venezia Giulia – sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi nevose solo oltre i 1500- 1800 m. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 m circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150- 200 cm sulle Giulie e Canin – 100-150 altrove) ma solo oltre i 1800-2000 m. Sulla fascia Alpina il ...

Neve in Piemonte : Allerta gialla per pericolo valanghe : La Protezione civile della Regione Piemonte vigila sulla situazione meteo prevista dal bollettino emesso il 1° febbraio dal Centro funzionale Arpa Piemonte. Il tempo rimane ancora perturbato anche se in fase di attenuazione e i fenomeni nevosi in atto a quote basse si prevedono in esaurimento dalla serata odierna. Sono quindi in allerta gialla per pericolo valanghe l’alta Valsusa, le valli Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi ...

Allerta Valanghe su Appennino emiliano : ANSA, - BOLOGNA, 29 GEN - Possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale: il servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica, ha ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : rischio valanghe sull’Appennino emiliano : Possibile distacco di valanghe sull’Appennino Emiliano centrale: il servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio Meteo dell’Aeronautica, ha emesso una Allerta gialla. Particolare attenzione sui versanti nord-orientali dell’Appennino tosco-Emiliano dove il pericolo di valanghe c’e’ anche in presenza di un debole sovraccarico del manto nevoso. Allerta gialla per neve diramata ...

Maltempo Veneto - Allerta Valanghe : “Non rinuovere gli alberi caduti” : Arpav ha reso noto in quali aree dei Comuni del Veneto colpiti dal Maltempo dello scorso autunno si può intervenire con interventi di rimozione degli alberi schiantati, e dove invece è meglio lasciare i tronchi dove stanno, per scongiurare il rischio valanghe. In alcune zone, infatti, “è meglio lasciare le piante a terra perché possono avere una funzione protettrice degli abitati e della viabilità”, spiega il direttore di Avepa ...

Maltempo - Allerta Valanghe : “Chiarire la responsabilità dei Sindaci” : “Sono stati fatti grossi passi avanti sul sistema di allertamento e c’è la volontà di arrivare a un sistema univoco nazionale che chiarisca bene alla cittadinanza il reale rischio in zone a rischio, in tal caso, per la neve. La parte che va chiarita ulteriormente è quella sulle responsabilità e le competenze dei sindaci”. Lo ha detto il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Filippo Nogarin lasciando la Conferenza ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe ‘marcato’ sulle Alpi Giulie : E’ pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva il bollettino valanghe diffuso dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga della Regione Fvg. Sopra i 1.400 metri – si legge nel bollettino – sono caduti 30-50 cm di nuova neve. Sono presenti numerosi ...