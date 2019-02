Allerta Meteo | dopo la Sciroccata della Candelora arriva un violento Ciclone sul mar

Allerta Meteo - attenzione anche al Sud : piogge torrenziali tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio - rischio alluvioni in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Scatta l’allarme maltempo anche per il Sud Italia, e in modo particolare per l’estremo Sud: Calabria e Sicilia rischiano pesanti alluvioni tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio quando dallo Jonio arriveranno violenti temporali con piogge torrenziali senza freddo. Diluvierà anche in montagna, e ingenti quantità di acqua si riverseranno improvvisamente a valle. Il clima mite di queste ore, con lo scirocco che ha fatto ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla fino a domani sera : La pioggia non abbandona la Sardegna. Un nuovo avviso di Allerta Meteo di ordinaria criticità (codice giallo) è stato diramato dalla Protezione civile regionale. Dalla mezzanotte e sino alle 18 di domenica 3 febbraio l’avviso di rischio idrogeologico riguarda le zone del Logudoro e Tirso; avviso di rischio idraulico su Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi ...

Meteo - la diretta : valanga blocca l'A22 - è paralisi. Allerta fiumi - Po salito di 3 metri in 12 ore : Emergenza in tutta Italia per il maltempo . Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero ...

Allerta Meteo Firenze : criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è in corso il rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale per la zona Bisenzio – Ombrone Pistoiese e Mugello e Valdisieve. Sul resto del territorio metropolitano, codice giallo per rischi idrogeologico idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, quest’ultimo esteso fino al pomeriggio di ...

Allerta Meteo Lombardia : pioggia e neve anche domani : Nel fine settimana proseguono le condizioni di instabilità del Meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell’Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, il tempo diventerà soleggiato, con un lieve aumento dei valori massimi di temperatura e un calo delle minime. domani sono probabili nevicate in montagna a partire da quota ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora neve - forte rischio di valanghe : Dopo una mattinata di pausa, con sprazzi di sole in montagna, è tornato il maltempo in Piemonte, con fitte nevicate anche in pianura e nel centro di Torino. Il rischio di valanghe è “forte” (grado 4, su una scala che arriva a 5) sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie, “marcato” (grado 3) sulle Graie, Pennine e Lepontine. Fino a oggi, in tre giorni, sono caduti 50-70 cm di neve, a quota 2.000 metri, sulle Alpi Cozie, ...

Allerta Meteo Toscana : confermato codice arancione per piogge : Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle ore 20 di oggi sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l’area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia. E’ giallo, e continuerà ad esserlo fino a domani alle 12, per Arno e Ombrone Grossetano, oltre che per la Toscana nord occidentale. La sala operativa unificata permanente della ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Rossa 2 Febbraio 2019 : La Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: L’avviso è valido dalle 12:00 del 02 Febbraio 2019 fino alle 00:00 del 04 Febbraio 2019 Allerta Rossa per criticità idraulica per le province di BO, FE, RA; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; Allerta GIALLA per ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità rossa per la piena degli affluenti del Po : Allerta rossa per la piena degli affluenti del Po in Emilia–Romagna. “Nella giornata di sabato 2 febbraio si prevedono precipitazioni irregolari. Deboli in pianura, deboli-moderate lungo i rilievi appenninici che puntualmente potranno risultare anche elevate sulle aree di crinale con valori compresi 30 e 50 mm. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sopra quota 1300 m sui rilievi centro-occidentali e sopra quota 1800 m sui ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - rischio frane e allagamenti fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso una nuova Allerta Meteo per l’intero territorio regionale valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani. La perturbazione che ancora insiste sulla Campania con piogge e temporali potrebbe causare fenomeni franosi e allagamenti. L’Allerta Arancione è valida sulla zona 3 del territorio (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sul resto del territorio ...

Allerta Meteo prorogata fino a stasera : Preoccupazione e disagi per la forte pioggia: chiusi due sottopassi, strade allagate, piccole frane in collina, blackout in città