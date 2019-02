Alfonso Cuarón vince i Dga Awards 2019 per “Roma” | l’Oscar è sempre più vicino

Alfonso Cuarón si è arrabbiato con Netflix per i sottotitoli spagnoli di “Roma” : La piattaforma di streaming aveva ritenuto di trascrivere i dialoghi degli attori messicani in castigliano, lo spagnolo parlato in Spagna: il regista non l'ha presa bene

Believe - su Infinity la serie del premio Oscar Alfonso Cuarón : Il 2014 è stato un anno da incorniciare per Alfonso Cuaròn. Il regista messicano, già apprezzato per opere del calibro de I figli degli uomini (2006) e Roma (2018), conquista l’Oscar grazie a Gravity, film in cui spedisce George Clooney e Sandra Bullock nello Spazio in una missione dagli esiti imprevedibili. Nello stesso periodo assiste al debutto televisivo di Believe, serie fantascientifica di cui è autore e produttore nonché regista del ...

Roma di Alfonso Cuarón è veramente il film dell’anno? (recensione) : Netflix ha messo a segno un colpaccio, scegliendo di distribuire Roma di Alfonso Cuarón. Il regista messicano ha firmato il film dell’anno, adorato dai critici e cercato dal pubblico. L’onda lunga è partita dal Leone d’Oro alla Mostra di Venezia, con inevitabili polemiche circa l’opportunità di premiare un’opera non destinata alle sale. Roma alla fine è arrivato anche lì, distribuito in 600 cinema nel mondo, prima di approdare sulla ...

Alfonso Cuarón e il suo "Roma". Affresco di donne che salvano il mondo e della solitudine umana : Pochi sanno che Alfonso Cuarón, regista premio Oscar, ha nel cuore come seconda casa la Toscana e, in particolare, Pietrasanta, cittadina ricca di storia e cultura e piccola "Atene d'Italia", di cui ha avuto nel 2014 la cittadinanza onorariaEd è qui che ha voluto raccontare di persona, con la semplicità e la disponibilità propria dei grandi, ma grandi davvero, il suo film Roma appena uscito, insignito del Leone d'Oro ...

ROMA di Alfonso Cuaron - La recensione : Arriva in sala per soli tre giorni prima di sbarcare su Netflix, il film di Alfonso Cuaron vncitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Al netto delle infinite discussioni sulla guerra tra sale e piattaforme di streaming, ci sentiamo di consigliare la visione di ROMA sul grande schermo, ideale per godere della straordinaria grandiosità visiva del film più personale del cineasta.