Aldo a C’è posta per te perdona la mamma e la sorella | il colpo di scena finale

Ecco la formazione dei calciatori più costosi del mondo : non c’è RonAldo : formazione calciatori PIU’ costosi – Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo quanto pubblica l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica. Il dato risulta singolare soprattutto alla luce del fatto che il valore del cartellino di CR7, secondo uno studio sul valore di mercato […] L'articolo Ecco la formazione dei ...

In Australia sta facendo molto più cAldo del normale e c’è un altissimo rischio di incendi boschivi : In molte regioni dell’Australia, negli ultimi giorni ci sono state temperature inusualmente alte e – a causa dei forti venti previsti per i prossimi giorni – c’è un elevato rischio che si generino grandi incendi boschivi. La situazione peggiore è

Torino-Juventus 0-1 - rigore di RonAldo (ingenuità di Zaza) decide il derby della Mole Inter-Udinese 1-0 - c’è Icardi : Sirigu si infortuna, entra Ichazo. Al 69’ l’episodio chiave: Zaza gli passa male un pallone e lo costringe al fallo su Mandzukic. Il Toro reclama un rigore. Annullato lo 0-2 al croato

CorinAldo - il giallo dei biglietti : “Ogni 20 ticket venduti uno era gratis. Quanta gente c’era?” : La denuncia di un gruppo di genitori dei ragazzi feriti alla Lanterna azzurra di Corinaldo, Ancona, prima del concerto di Sfera Ebbasta: nel locale c'erano più di 1500 persone, secondo le loro testimonianze. "Sono stati stampati più di 5mila ticket, alcuni dei quali venivano trasformati in drink card. Molte presenze non sono neppure state registrate".Continua a leggere

CorinAldo - la versione di un addetto alla sicurezza : “C’era troppa gente” : "Secondo me c'era troppa gente, molta di più di quella che conteneva il locale", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos un addetto alla sicurezza che stava lavorando alla Lanterna Azzurra la notte della tragedia. "Ho fatto quello che potevo fare nel mio piccolo, ho chiamato i soccorsi, ma per me quello che è accaduto è una sconfitta. Sono molto provato".Continua a leggere

CorinAldo - una mamma denuncia : “C’è chi è entrato in discoteca senza biglietto” : La mamma di una 15enne, che si trovava sabato notte nella discoteca, ha raccontato le possibili irregolarità nella vendita dei biglietti: "Mia figlia non ha comperato il biglietto, ma aveva prenotato un tavolo, fuori del locale un giovane addetto alle pr è passato a riscuotere i pagamenti, poi ha consegnato un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, senza marchi, per la consumazione".Continua a leggere

CorinAldo - nella discoteca c’era anche il figlio di Marianna Manduca - vittima di violenza : La sera della tragedia di Corinaldo nel locale era presente anche uno die figli di Marianna Manduca, uccisa del 2007 dal marito a Palagonia, in Sicilia. Il padre adottivo racconta: "Per noi ha rischiato di essere un nuovo dramma dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Dopo i tanti sforzi fatti da noi e da quel ragazzo, insieme ai suoi fratelli".Continua a leggere

Inter - Spalletti : “Difficile raggiungere la Juve in classifica. RonAldo? Non c’è solo lui” : Domani, il big match tra Juventus e Inter aprirà la quindicesima giornata di Serie A. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha sottolineato il valore della squadra di Allegri: “C’è una distanza importante in classifica con la Juventus, diventa difficile andarli a prendere. La buona notizia è che la possibilità di accorciare la distanza dipende da noi. Campionato finito? È finito ...