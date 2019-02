Al via il restauro del Museo della scienza e della tecnica dedicato a Leonardo da Vinci

Gardone Riviera - l'ex casinò si prepara a ospitare grandi eventi : al via il restauro : Cuore pulsante della vita mondana tra le due guerre , l'immobile, edificato in stile liberty nel 1909, ospitò concerti, veglioni, spettacoli teatrali e dal 1911 anche la roulette. La sala da gioco, a ...

Roma - al via il restauro di sei giardini nel centro storico : Cipressi e pini, ma anche ciliegi, pruni e cespugli da fiore. I giardini di sei tra le più belle piazze di Roma, una dotata di fontana come piazza dei Quiriti in Prati, verranno completamente ...