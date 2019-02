Al posto della villa una città perduta | scoperta archeologica a Bonorva - Sardiniapost it

Un posto al sole anticipazioni : MANLIO e ADELE - la quiete prima della tempesta : È forse una delle trame di Un posto al sole più scottanti degli ultimi anni e, a leggere le dichiarazioni dei due attori che la stanno portando avanti da protagonisti, è chiaro che non dev’essere neanche facile recitarla: parliamo delle violenze domestiche in casa Picardi, che ultimamente hanno visto l’intervento di una Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sempre più sospettosa e di una Susanna (Agnese Lorenzini) che invece è incapace ...

F1 - la Ferrari accende il motore della nuova monoposto : Mancano ancora due settimane alla presentazione della nuova Ferrari , prevista per il 15 febbraio, e a Maranello hanno deciso di far venire l'acquolina in bocca ai tifosi, svelando il rombo della ...

Sale al posto della cocaina : così la Guardia di Finanza di Genova ha ingannato i trafficanti : Oltre 2 tonnellate di droga purissima stipate in un mercantile partito dalla Colombia e diretto a Barcellona sono state intercettate nello scalo genovese. Si tratta del sequestro più ingente mai avvenuto in Italia negli ultimi 25 anni. Il valore del carico di coca è di oltre 500 milioni di euro.Continua a leggere

La Roma - Di Francesco - il mercato della società - la Champions League - il 3° posto : troppe fandonie intorno ai giallorossi : Il 7-1 rimediato ieri a Firenze con l’eliminazione dalla Coppa Italia rappresenta il tonfo più pesante per la Roma di Di Francesco che quest’anno era già incappata in numerose brutte figure in campionato. Da un lato, è obbligatorio interrogarsi su cosa succede alla squadra capitolina ma dall’altro non bisogna perdere la ragione lanciando sentenze che ci sembrano completamente fuori luogo. Non crediamo che tra la Roma ...

Compra una PS4 a 9 - 29 euro pesandola al posto della verdura e viene arrestato : Le persone hanno molte idee quando si tratta di spendere meno denaro. Un uomo di 19 anni è stato condannato a quattro mesi di prigione in libertà vigilata per aver Comprato una PlayStation 4 a 9,29 euro. Aveva semplicemente deciso di pesarla nel grande magazzino di frutta e verdura per sostituire il codice a barre e quindi il prezzo originale della console. Il costo reale di una Playstation 4 I prezzi della nuova Playstation 4 sono simili a ...

Sci alpino - Moelgg resta al tredicesimo posto della start list dello slalom maschile : la classifica dettagliata : L’azzurro si conferma tredicesimo nella start list dello slalom maschile, Razzoli resta nei 30 mentre sale Vinatzer Un cambio importante nel primo gruppo di merito, nessuna particolare novità per gli azzurri dopo Schladming. La start list di Coppa del mondo dello slalom maschile vede l’austriaco Marco Schwarz entrare nei primi sette ai danni di Manuel Feller, ora nono, tra i 15 invece c’è l’ingresso di Christian ...

Motocross delle Nazioni 2018 - l’Italia perde il secondo posto a causa della squalifica di Cervellin : Alcune irregolarità riscontrate nella benzina del pilota azzurro hanno portato alla sua squalifica e, conseguentemente, a quella dell’intero team Italia La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esiti delle verifiche tecniche effettuate all’ultima edizione del Motocross delle Nazioni in USA. Le analisi hanno riguardato ventisette diverse componenti chimiche del carburante e quelle eseguite sulla benzina ...

Corruzione - l'Italia al 53esimo posto all'interno della classifica mondiale percezione - Sky TG24 - : Per il nostro Paese si conferma, spiega Transparency International, trend in lenta crescita. Dal 2012 guadagnati 10 punti: nel 2018 52 su 100. Carnevali: "Reputazione Italia sta migliorando. Siamo ...

Gli studenti italiani primeggiano nella gara Zero Robotics della NASA. Primo posto Vercelli - secondo Livorno : Ottima figura dei ragazzi italiani nella competizione Zero Robotics 2018/2019 ideata da NASA e MIT. nella finalissima, tenutasi ieri in Spagna, ad Alicante, la vittoria è andata alla squadra “Naughty Dark Spaghetti” capeggiata dal “The Dark Team of LSA” del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, che giocava in team con due squadre statunitensi. Al secondo posto si sono classificati gli studenti della ...

Tre parlamentari italiani sono saliti a bordo della Sea Watch 3 - nonostante il divieto imposto dalle autorità : Domenica mattina tre parlamentari italiani sono saliti a bordo della nave Sea Watch 3, della ong tedesca Sea Watch, per verificare le condizioni dei 47 migranti soccorsi sabato della scorsa settimana di fronte alle coste libiche (qui il caso dall’inizio,

Mail imbarazzante della deputata Ruocco - M5S - : 'Mi avete riservato un posto tra le autorità?' : C'era una volta la lotta alla casta. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il ...