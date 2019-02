Aiutatemi a vivere Il web raccoglie 300mila euro per Lollo | medico 34enne

huffingtonpost

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il web si mobilita per Lorenzo Farinelli, undi 34 anni, di Ancona, che ha lanciato un appello con un video sui social: affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, ha bisogno di soldi per andare a curarsi in America, dove viene praticata una terapia sperimentale che buone probabilità di successo. Il suo messaggio ha commosso la rete, provocando un'ondata di donazioni sulla piattaforma gofundme.com: l'obiettivo è di arrivare a 500 mila, ma già ne sono stati raccolti oltre 260 mila in tre giorni versati da oltre 8.000 persone. E la cifra cresce di ora in ora: ci sono donazioni da 300 o 500, ma moltissime da 10-20. A lanciare la raccolta sono stati i suoi familiari, i suoi affetti e i suoi amici, "mi stanno aiutando ad arrivare alla meta".generico impegnato in strutture di riabilitazione, con la passione del teatro, nel ...