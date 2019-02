Addio Napoli | il congedo di Hamsik e quel segreto tenuto fino alla fine

Hamsik Napoli - sarà Addio : la sua carriera in maglia azzurra : Di giocatori così forti, continui e fedeli se ne trovano forse uno ogni 100. 100, come i gol che Marek Hamsik ha segnato in Serie A con la maglia del Napoli. Un amore a tripla cifra verso gli azzurri, ...

Napoli - clamoroso Addio di Hamsik : il giocatore lascia il club azzurro e vola in Cina : Ultima partita oggi in maglia azzurra per Hamsik, per il quale c’è una trattativa in corso con i cinesi del Dalian Marek Hamsik è pronto a lasciare il Napoli, il centrocampista slovacco ha giocato contro la Sampdoria la sua ultima partita con il club di De Laurentiis. Cafaro/LaPresse La prossima squadra sarà il Dalian, società cinese che già qualche giorno fa aveva chiesto a Lazio e Torino la disponibilità a cedere Immobile e ...

Coppa Italia Addio - il Napoli perde con il Milan 2-0 : LA CRONACA DEL MATCH Il Napoli accusa il colpo e continua a riproporsi sterile dalle parti di Donnarumma, fino al duplice fischio. Nel secondo tempo si parte con Ounas al posto di Allan - ...

Napoli flop - Coppa Italia Addio : Piatek e il Milan in semifinale : Il Milan batte 2-0 il Napoli a San Siro grazie a una doppietta di Piatek e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia. I rossoneri affronteranno la vincente di Inter-Lazio, in programma...

Napoli dice Addio a Enzo Romano - patron dello storico Bar Moccia : Uno spirito da combattente, fino alla fine, fino a poco fa: VincEnzo Romano, il più grande dei tre figli del fondatore dello storico Bar Moccia di via San Pasquale a Chiaia, è finito oggi ad 86 anni. ...

Rog - l'Addio al Napoli è più vicino : blitz del Siviglia - affare da 18 milioni : La lunga trattativa che porterà Marko Rog al Siviglia potrebbe chiudersi proprio in queste ore. Il club andaluso, secondo quanto riportato dai media spagnoli nelle scorse ore, è in forte pressing per ...

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’Addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Napoli - Rog al Siviglia? De Laurentiis non chiude all’Addio del croato : Napoli, possibile approdo di Rog al Siviglia, il presidente De Laurentiis ne parlerà con mister Ancelotti per definire il da farsi “Rog al Siviglia? Può darsi, ci sono anche tanti club interessati. Presto ritornerò in Italia e parlerò di questa situazione con Carlo Ancelotti. Il suo parere per me viene prima di tutto, sarà dopo questa decisione che capiremo il da farsi. Non vogliamo cedere nessun calciatore. Non è nella mia filosofia ...

Napoli dice Addio ad Alfredo Arpaia - ex parlamentare e assessore : Il suo nome nella tradizione politica partenopea si affianca a quelli di Francesco Compagna, dello storico Giuseppe Galasso e di Mario Del Vecchio, già presidente del consiglio regionale campano. I ...

Napoli - Addio alle Vele di Scampia : in arrivo le nuove case popolari : Da domani, martedì 8 gennaio, inizia la fase conclusiva delle assegnazioni dei 60 alloggi popolari per i nuclei familiari delle Vele di Scampia, come previsto dalla delibera della Giunta comunale di ...

Mertens può dire Addio al Napoli : Hamsik e Callejon... : Il Napoli riflette sul futuro di Callejon, Hamsik e Mertens , che hanno la stessa età, classe 1987, e la stessa scadenza di contratto: 2020. Secondo la Gazzetta dello Sport , in particolare l'attaccante belga può dire addio in estate.

Calciomercato : Veretout interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’Addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...