Accadde oggi | il 3 febbraio 1998 fa la tragedia del Cermis | i morti fanno ancora male

Accadde oggi : il 3 febbraio 1966 il primo allunaggio morbido : Cinquantatre anni fa, il 3 febbraio 1966, la sonda spaziale sovietica Lunik 9 effettua il primo allunaggio morbido, dopo i precedenti tentativi che avevano visto altri vettori schiantarsi contro la superficie del satellite naturale della Terra. Tre anni e mezzo dopo gli Stati Uniti invieranno per primi tre uomini sulla Luna. L'articolo Accadde oggi: il 3 febbraio 1966 il primo allunaggio morbido sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - 2 febbraio 2007 : muore Filippo Raciti : Filippo Raciti (Catania, 17 gennaio 1967 – Catania, 2 febbraio 2007) è stato un poliziotto italiano. Ispettore capo della Polizia di Stato, morì in servizio durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro la Polizia, intervenuta per sedare i disordini alla fine del derby siciliano di calcio Catania-Palermo. Raciti morì a Catania il 2 febbraio 2007, due ore circa dopo il termine della partita, a seguito di un trauma ...

Accadde oggi - 1 febbraio 2012 : la strage di Port Said : Il Masry Port Said venne fondato nel 1920 dopo la rivoluzione egiziana del 1919 per affermare l’identità nazionale del popolo di Porto Said contro i club delle comunità straniere della città. Il periodo d’oro del club fu tra il 1932 al 1948, vinse 3 coppe Sultan Hussein (1933, 1934, 1937) e 17 volte la lega del canale di Suez, fu uno dei membri fondatori dell’Egyptian Premier League, il miglior risultato del club fu la ...

Accadde oggi - 31 gennaio 1944 : muore Arpad Weisz : Árpád Weisz, è stato un calciatore e allenatore di calcio ungherese di origine ebraica, vittima dell’Olocausto. Dopo una breve esperienza calcistica nel campionato italiano degli anni 1920, iniziò una brillante carriera di allenatore vincendo uno scudetto con l’Ambrosiana, ad appena trentaquattro anni, e altri due con il Bologna. In quanto ebreo fu vittima delle leggi razziali in Italia. Rifugiatosi nei Paesi Bassi, con ...

Accadde oggi : il 28 gennaio del 1986 lo space shuttle Challenger si disintegrava nei cieli della Florida : La gelida mattina del 28 gennaio del 1986 si trasformò in catastrofe nei cieli della Florida, quando lo space shuttle Challenger si distrusse in una delle peggiori tragedie della storia della NASA. La missione, conosciuta come STS-51-L, era il 10° volo del Challenger e il 25° del programma space shuttle. 73 secondi dopo il decollo, il lancio terminò con un catastrofico guasto ai razzi dello shuttle che uccise tutti e 7 i membri dell’equipaggio, ...

Accadde oggi - 26 gennaio 1992 : Coppa d’Africa - numero record di rigori : L’edizione del 1992 della Coppa d’Africa vide la presenza di 12 squadre: furono così divise in quattro gruppi da tre, con le prime due di ogni gruppo che si sarebbero qualificate per i quarti di finale. Il Ghana arrivò in finale, dove ad attenderlo trovò la Costa d’Avorio dei record: nessuna rete subita nelle sei gare del torneo. Si andò così ai rigori, dove ne furono tirati undici, prima che Baffoe si facesse parare il ...

Accadde oggi - 23 gennaio 2002 : muore Vittorio Mero : Vittorio Mero (Vercelli, 21 maggio 1974 – Rovato, 23 gennaio 2002) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore. Mero morì in un incidente stradale a bordo della sua autovettura alle 13:55 del 23 gennaio 2002 lungo l’autostrada A4 all’altezza di Cazzago San Martino, tra i caselli di Ospitaletto e Rovato in direzione Venezia, mentre tornava dalla famiglia a Nave, essendo squalificato per l’incontro valevole per la ...

Accadde oggi - 22 gennaio 1997 : esordio di Cesare Maldini da Ct : Cesare Maldini è diventato CT dell’Italia Under-21, con cui negli anni 1990 si laureò per tre edizioni consecutive campione europeo. Nel dicembre del 1996 venne promosso alla guida della rappresentativa maggiore in vista del campionato del mondo 1998, ritrovandosi nella più unica che rara situazione di allenare una nazionale capitanata dal figlio Paolo; lasciò l’incarico dopo l’eliminazione subìta in tale manifestazione ...

Accadde oggi - 21 gennaio 1971 - l’addio al calcio di Djalma Santos : Dejalma dos Santos, meglio noto come Djalma Santos è stato un calciatore brasiliano, di ruolo terzino destro. Rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera.Terzino destro, è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nella storia del calcio. Aveva un’ottima tecnica ed un fisico possente, caratteristica dalla quale gli derivò il soprannome di Muralha, assegnatogli dallo scrittore Edoardo ...

Accadde oggi - 20 gennaio 1985 : esordio in Serie A di Maldini : Paolo Maldini ha legato la sua intera carriera al Milan, squadra della sua città natale, in cui ha militato dal suo provino del settembre 1978. Il 20 gennaio 1985, ancora sedicenne, viene convocato per la prima volta in prima squadra nella trasferta in casa dell’Udinese, per l’assenza di Mauro Tassotti. Maldini, con la maglia numero 14, si siede in panchina senza immaginare di esordire subito; e invece, a causa ...

Accadde oggi - 19 gennaio 1991 - muore Dino Viola : Dino Viola, all’anagrafe ADino (Terrarossa, 22 aprile 1915 – Roma, 19 gennaio 1991), è stato un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, presidente dell’Associazione Sportiva Roma dal 1979 al 1991. Nei suoi oltre undici anni di presidenza la Roma vinse un campionato italiano (1982-1983), a quarantuno anni di distanza dal precedente, e quattro Coppe Italia (1979-1980, 1980-1981, 1983-1984 e 1985-1986), raggiungendo ...

Accadde oggi - 18 dicembre 2010 : l’Inter vince il mondiale per club : Accadde oggi, 18 dicembre 2010: l’Inter vince il mondiale per club. A dicembre la squadra nerazzurra vinse il mondiale per club, sconfiggendo dapprima i coreani del Seongnam e poi i congolesi del Mazembe: entrambe le avversarie vennero battute per 3-0, permettendo ai milanesi di laurearsi campione del mondo a 45 anni dall’ultima volta.La conquista della coppa rappresentò l’ultimo atto di Benítez in panchina, che rescisse ...

Accadde oggi - 17 gennaio 1999 : Mancini realizza un bellissimo gol di tacco : Mancini si presenta ai tifosi della Sampdoria con la rete del vantaggio in Lazio-Napoli 2-0 del 31 agosto 1997, sua partita d’esordio all’Olimpico. Mette subito la firma anche nel suo primo derby siglando la rete d’apertura in Roma-Lazio 1-3 del 1º novembre 1997. Si esalta nelle sfide stracittadine: in Lazio-Roma 4-1 del 6 gennaio 1998 realizza con un pallonetto da fuori area il terzo gol biancoceleste, mentre in ...

Accadde oggi - 16 gennaio 1974 : batosta Milan contro l’Ajax : L’Ajax si confermò campione d’Europa anche nel 1973, per la terza volta consecutiva, il 16 gennaio rappresenta una data negativa per il Milan. A causa degli impegni dei due club, non si poté procedere in tempi brevi allo svolgimento della Superocoppa (il problema si ripresentò sovente nelle successive edizioni del torneo disputato con la formula della doppia gara), per cui si slittò al nuovo anno: le due gare furono disputate a ...