15 ANNI DI FACEBOOK Il segreto del successo di Zuckerberg? La nostra autostima

Facebook ha 15 ANNI : le nuove sfide del social cresciuto troppo in fretta : Nato nel 2004 per connettere gli studenti di Harvard, oggi conta 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Una crescita esponenziale ma con alti e bassi: dalla quotazione a Wall Street allo scandalo Cambridge Analytica

Facebook compie 15 ANNI : ... andato di pari passo con la responsabilità e i rischi legati al fatto di connettere cosi tante persone nel mondo. E all'orizzonte c'è il progetto di unire la piattaforma alle sue tre app, Messenger, ...

Incorreggibile Facebook - utenti pagati per farsi spiare con tanto di listino dai 13 ANNI in su : Facebook non dimostra ancora di aver imparato dai propri errori, come quelli del fin troppo noto scandalo Cambridge Analytica. Un nuovo polverone intorno al social network di Mark uckerberg è stato appena sollevato da un'inchiesta del sito TechCrunch. Ci sono davvero pochi dubbi in merito all'ultima accusa: proprio Facebook avrebbe pagato alcuni utenti del social, coscienti del fatto di essere spiati nelle loro abitudini di profilo. L'aspetto ...

Facebook - 13-35 ANNI pagati per app spia : 15.42 Dal 2016 Facebook ha pagato fino a 20 dollari al mese utenti tra i 13 e i 35 anni per installare un'app che permetteva al social network di catturare qualsiasi attività dell'utente. TechCrunch afferma che si tratta di una Vpn (una rete di telecomunicazione privata) chiamata "Facebook Research", gestita da tre servizi specializzati nei test di app provvisorie:Applause, BetaBound e uTest. Così Facebook camuffava la propria presenza. Menlo ...

Campione di ippica uccide i figli di 5 e 8 ANNI e poi si spara in diretta Facebook : Dramma in Svezia. Samuel Rehn, cinquantenne atleta e Campione di ippica, ha ucciso i suoi due figli (di 5 e 8 anni) e poi si è sparato in diretta Facebook. La terribile vicenda si è consumata mercoledì sera a Sala, nella contea di Västmanland, nella nell'abitazione dello sportivo: una chiamata alla Polizia ha segnalato grida e spari all'indirizzo della villa di Rehn. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato ...

Ragazza di 24 ANNI si ammala di cancro e il fidanzato la lascia su Facebook prima del matrimonio : lasciata dal fidanzato prima delle nozze perché “sfigurata” dalle cure anticancro. La storia di Emily Nicholson è finita su tutti i tabloid britannici. La 24enne di York, da diversi anni trasferitasi in Australia, ha raccontato la sua vicenda personale al DailyMail. In un lungo servizio corredato da foto pre e post cure antitumorali, con i genitori, con in mano l’anello delle nozze mai arrivate (e con il dettaglio di una chat dove viene lasciata ...

Cicciolina sul suo profilo Facebook : “Sono molto triste per la tua morte amico Tomas Milian”. Solo che l’attore è morto due ANNI fa : “Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Tomas Milian. Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l’Italia tutto il mondo per la perdita di questa storica e meravigliosa persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace”. Firmato, Staller Ilona. Data: 23 gennaio 2019. E posta un’Ansa decisamente vecchiotta, per chi la apre. E aggiunge un primo “R.I.P” e un ...

Salvini tra broccoli e cipolle : la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle : “Mai viste in 45 ANNI” : “Da milanese che vive tra Milano e Roma in un condominio, non ho mai visto le puntarelle dal vero, lo confesso. E invece eccole”. Durante la sua diretta Facebook, il ministro dellì’Interno Matteo Salvini ha mostrato l’orto in cui stava passeggiando, con tanto di dettagli su cipolle, finocchi e broccoli L'articolo Salvini tra broccoli e cipolle: la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle: “Mai ...

Gli utenti con più di 65 ANNI sono quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico