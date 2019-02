Zaia | «Per la gente del Nord un no alla Tav è inaccettabile M5S dica se è una scelta

Veneto : Zaia - 'in arrivo 23 mln per le Province - grazie a governo e Salvini' : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - “L’aria sta velocemente cambiando e del cambiamento fa parte anche una nuova e positiva attenzione ai territori da parte del livello nazionale. Dopo i 33 milioni assegnati pochi giorni fa ai Comuni veneti con meno di ventimila abitanti, oggi la buona notizia che oltre

Veneto : Zaia - dal governo 33 mln per i comuni - promessa mantenuta : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - “Il Viminale è stato di parola con i comuni del Veneto: lo stanziamento governativo di oltre 33 milioni di euro per 532 comuni del Veneto con meno di ventimila abitanti conferma l’attenzione verso le realtà locali e rassicura gli amministratori che devono fronteggiare

Sci : Zaia - 'tutti pronti per i Mondiali di Cortina 2021' : Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - “Non mi invento nulla quando affermo che per le opere propedeutiche ai Mondiali di sci alpino di Cortina del 2021 siamo alla stretta finale. Il sollecito del sottosegretario Gava agli enti istituzionali preposti alle valutazioni di impatto ambientale a fare presto e be

Autonomia : Gruppo Zaia - fa bene soprattutto a chi per decenni ha vissuto di assistenza : Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - “L’Autonomia nella gestione delle risorse pubbliche è una conquista basilare per permettere a chi ha vissuto per anni solo grazie ai contributi pubblici di potersi svilupparsi senza dover attendere l’aiuto di qualcun altro”. Commenta così il Presidente del Gruppo Zaia,

Venezia : Gruppo Zaia - nessun veneto deve pagare per sbarcare nella nostra capitale : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - “Venezia è un patrimonio di tutto il mondo. Ma è prima di tutto la capitale del Popolo veneto e, come tale, non è pensabile che un veneto debba sostenere un costo per visitare la nostra città. Ecco perché è doveroso prevedere misure di esenzione dal ticket di sbarco ne

Olimpiadi : Zaia - 'per Giochi 2026 pronti e motivati per questa sfida' : Venezia, 7 gen. (AdnKronos) - “Siamo pronti e motivati per questa sfida. Dobbiamo e vogliamo fare squadra tutti assieme, perché le Olimpiadi invernali del 2026 sono la madre di tutte le battaglie sul fronte dei grandi eventi che vogliamo realizzare”. Con queste parole, commentando l’annuncio del Pre

Zaia : tutto il governo è per l'autonomia - convinceremo i perplessi : Roma, 4 gen., askanews, - Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, Lega,, l'accelerazione sull'autonomia regionale non è preoccupante una asimmetria a danno del Mezzogiorno "perché il federalismo è ...

Autonomia Veneto - Zaia l’aspettava per Natale ma dovrà attendere ancora. E sale la tensione con Roma : Il governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva detto: “Sotto l’albero di Natale avremo il regalo più bello, il riconoscimento dell’Autonomia, che i veneti hanno votato con un referendum (consultivo, ndr) nell’ottobre 2017”. Natale è passato e per il momento è venuta solo la promessa del premier Giuseppe Conte che alcuni giorni prima del 25 dicembre ha annunciato entro un mese la fine dell’istruttoria sulla richiesta delle ...

Veneto : per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al lavoro (2) : (AdnKronos) - Il sindaco di Treviso, Mario Conte a Natale prenderà parte al pranzo con i poveri promosso dalla Comunità di Sant'Angelo, e poi passerà il periodo natalizio in famiglia, prima di partecipare alla festa di Capodanno in piazza. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco invece si dedicherà e

Veneto : per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al lavoro : Venezia, dic. (AdnKronos) - Natale al lavoro, come da tradizione del resto, per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che anche quest'anno, pranzo natalìzio con famiglia a parte, sarà al suo posto di lavoro nel suo studio che si affaccia sul Canal Grande a Palazzo Balbi durante il periodo n

In Cdm solo slide sulle Autonomie regionali. Avvio di percorso - diffidenza di M5s verso Zaia : L'accordo tra Stato e Regioni è in fase di studio ed è per questo che, per ora, ci si limita alle slide e a una bozza che hanno davvero in pochi. Bozza che neanche è stata distribuita ai ministri durante il Consiglio, nonostante la riunione fosse dedicata proprio all'autonomia differenziata chiesta da Lombardia e Veneto dopo il sì al referendum e dall'Emilia Romagna che si avvia a intraprendere la procedura. Matteo ...

Maltempo : Zaia - grazie ad Intesa Spaolo - un bel modo per non farci sentire soli : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a

Autonomia : Zaia - per il Veneto arriverà entro fine anno : Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "arriverà entro fine anno". Se ne è detto certo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito al percorso per arrivare all'Autonomia della Regione. "Abbiamo rassicurazioni: il progetto del Veneto

Alimenti : Zaia - Veneto primo in Italia per prodotti certificati di qualità : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - “Ancora un primato per il Veneto che si conferma la prima regione in Italia per produzioni di qualità, registrati con il marchio di origine, nel settore food e wine. Il rapporto Ismea Qualivita 2018 certifica la specializzazione e la capacità produttiva dell’agroalimen