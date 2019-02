XI Convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura

Prevedere i terremoti - il prof. Panza sottolinea le importanti evidenze del metodo neo-deterministico in un Convegno internazionale a Napoli : NDSHA (Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment) ha fornito, per oltre due decenni, strumenti di valutazione della pericolosità sismica affidabili ed efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del rischio sismico (Panza et al., 2001). La procedura NDSHA per lo sviluppo di mappe di pericolosità sismica a scala regionale è stata trattata in dettaglio durante la conferenza internazionale “Resilience and Sustainability of ...