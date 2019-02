Wind Tre pronta al 5G | sperimentazione nelle aree di Prato e L' Aquila

Wind Tre - Hedberg : 5G grande opportunità - Italia leader : Roma, 1 feb., askanews, - 'Sulla crescita dei servizi 5G, l'Italia è tra i paesi leader in Europa. Le reti e gli ecosistemi 5G sono fondamentali per il processo d'innovazione del Paese, nel mondo ...

Iliad : la rete unica WindTre raggiunge ulteriori 22 città - tra cui Milano e Bari : Uno dei problemi principali che ha riguardato Iliad sin dal lancio è la ricezione non ideale in molte zone d'Italia: come sappiamo l'azienda francese poggia la sua ricezione sulla rete WindTre, che rispetto a quelle di Tim e Vodafone, è sicuramente meno affidabile. Ecco perché tanti utenti, che inizialmente hanno deciso di dare fiducia alla nuova azienda di telefonia mobile, hanno dovuto necessariamente ritornare ai loro precedenti gestori. Ma ...

Partono da 4 - 99 euro le offerte Wind Smart 40 - dedicate agli ex clienti Wind Tre : Parte da 4,99 euro il prezzo delle tre offerte Wind Smart 40, dedicate ad alcuni ex clienti Wind Tre selezionati dal reparto commerciale. L'articolo Partono da 4,99 euro le offerte Wind Smart 40, dedicate agli ex clienti Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Felice approdo di EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro Tre Italia : vicino anche per Wind? : Ottime notizie per tutti i possessori di un Huawei Mate 10 Pro Tre Italia in riferimento ad EMUI 9 e dunque pure ad Android 9 Pie. Chi ha a disposizione il telefono serigrafato dell'operatore mobile, proprio in questi ultimi giorni di gennaio, ha cominciato a ricevere il tanto atteso e corposo aggiornamento. Ne sono testimonianza le prime notifiche OTA dell'update pronto al download e poi all'installazione. EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro aveva ...

La rete unica Wind Tre fa progressi ed è presente in 22 città italiane : La rete unica Wind Tre ha riscontrato qualche imprevisto nel corso dei mesi, principalmente a causa del ban di ZTE, ma secondo l'apposito sito che monitora i progressi è ora disponibile in 22 città. L'articolo La rete unica Wind Tre fa progressi ed è presente in 22 città italiane proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre ospita il primo evento di 'WomenHack' a Roma : Roma, 30 gen., askanews, - Wind Tre ospita il primo evento a Roma di 'WomenHack', che promuove l'uguaglianza di genere in ambito ICT&Tech e aiuta le donne a entrare in contatto con aziende impegnate ...

Rischio blocco SIM Wind Tre entro 15 giorni : alcune importanti precisazioni : Nei prossimi giorni gli utenti Wind Tre rischiano di andare incontro al blocco della SIM, il più delle volte non per responsabilità diretta. Questo è quello che emerge da una nuova iniziativa della compagnia telefonica, che ha deciso di adottare misure drastiche sul fronte privacy e sicurezza, a distanza di pochi giorni da un altro problema per il pubblico (tramite l'apposito articolo, potrete approfondire la vicenda riguardante la consultazione ...

Wind Tre alla 6a edizione di 'Una vita da social' : Roma, 28 gen., askanews, - Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è a fianco della 6a edizione di 'Una vita da social', la campagna educativa itinerante di 47 tappe sui temi dei social network e del ...

Biathlon – Mass start deludente per Windisch : tre errori lo escludono dalla lotta per il podio ad Anterselva : Windisch, tre errori fatali: era in lotta per il podio nella Mass start di Anterselva, chiude 13°. Hofer secondo solo a Boe sugli sci Dominik Windisch ha fatto sognare Anterselva per tre quarti gara, poi il giro sugli sci in compagnia di Johannes Boe deve averlo stremato perché all’ultimo poligono, dopo aver trovato per tre volte lo zero, l’altoatesino ha commesso tre errori che gli hanno fatto perdere la possibilità di ...

Problemi Wind Tre il 27 gennaio : impossibile consultare soglie e credito : I sistemi Wind Tre sono in aggiornamento nel corso di questo weekend: se avete notato delle anomalie, ecco trovata la spiegazione. Alcuni utenti del gestore arancione hanno ricevuto nelle scorse ore una comunicazione, attraverso l'app MyWind, che li informava dell'intervento, partito alle 23 della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, per perdurare fino alle 15 di oggi, domenica 27. Lo stesso è accaduto ai clienti Tre, visto che anche i suoi ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : offerte mobile in ricaricabile a gennaio 2019 : Tim, Wind, Vodafone e Tre: offerte mobile in ricaricabile a gennaio 2019 offerte mobile in ricaricabile di gennaio 2019 Con il nuovo anno sono in arrivo anche le nuove offerte mobile Tim, Vodafone, Wind e Tre. Molte delle quali spiccano per la convenienza nel rapporto qualità-prezzo. Continua infatti l’attacco alle offerte low-cost di Iliad da parte dei principali operatori telefonici, che tentano così di acquisire gli utenti passati sotto ...

Perdite Vodafone - TIM e Wind Tre : durissimo il colpo di Iliad : Proprio non ce la fanno Vodafone, TIM e Wind Tre a non perdere terreno sotto i colpi di Iliad: un nuovo report di Mediobanca, come potete voi stessi osservare dal grafico in basso, definisce i valori dell'ARPU (ricavi medi per ogni cliente) dei vari provider nazionali, da cui possiamo constatare il calo cui è stato soggetto l'indice quest'anno rispetto al quinquennio 2013-2017. Fino ad ormai due anni fa, Vodafone deteneva una maggioranza ...

Wind Tre - servizi e intelligenza artificiale : Roma, 24 gen., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha sviluppato, insieme ad IBM Italia, avanzate soluzioni di intelligenza artificiale per una efficace customer experience. Si ...