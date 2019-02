Visco | sul Pil in calo pesano anche le debolezze strutturali italiane

Visco : resta incertezza sulla politica di bilancio - pesa lo spread alto : Secondo Visco , il rischio spread per l'economia italiana è ancora attuale, perché 'il premio per il rischio sulle obbligazioni pubbliche italiane, pari a 250 punti base nella media di questa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 novembre : Chi vuole il governo SalVisconi. Le grandi manovre di B : Gattopardi La destra quasi al 50%, ma B. e Salvini non sanno che fare Vecchi alleati – Lega, Meloni e FI sono maggioranza virtuale: “Silvio” e “Matteo” però non concordano In caso di crisi, l’ex Cavaliere non vuole il voto anticipato di Carlo Tecce Sveglia! di Marco Travaglio Chissà se le anime morte del Pd e di quel che resta della sinistra hanno letto il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere di ieri: per la prima volta da ...