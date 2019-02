Visco | Bankitalia | spegne l' ottimismo del Governo sulla crescita

Bankitalia - allarme recessione. Visco : 'Senza riforme l'Italia andrà peggio' : ... per 'poter fruire appieno dei benefici derivanti dalle condizioni espansive' è necessario 'il contributo delle riforme volte a ridurre le debolezze strutturali della nostra economia, debolezze che ...

Ignazio Visco - governatore di Bankitalia : "Le prospettive dell'economia italiana sono peggiorate" : "Le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". Lo afferma il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo discorso al 25mo congresso Assiom Forex.Tra i fattori nazionali, Visco cita "In primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che ...

Reddito di cittadinanza : assist da Ignazio Visco di Bankitalia e Messina - Intesa SanPaolo - : Il mondo delle banche appoggia - certo con qualche riserva - il Reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia sventolato dal M5S durante la campagna elettorale precedente le elezioni politiche del 4 ...

Bankitalia taglia le stime del Pil. Visco : più riforme per crescere : Brutte notizie per l’Italia: la crescita sta rallentando. Confermando i segnali negativi delle ultime settimane, nel suo rapporto sulle proiezioni macroeconomiche diffuso ieri Bankitalia ha rivisto al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2018. Utilizzando i numeri del terzo trimestre di quest’anno, gli economisti di Via Na...

Bankitalia - Visco : Italia non uscirà dall'euro ma sui mercati pesano le parole : Visco, a Napoli per un convegno sullo stato dell'economia del Mezzogiorno, sostiene che "le riforme strutturali, che servono all'Italia, riguardano la scuola, la giustizia, la capacità dello Stato di ...