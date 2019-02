Vieni da me - Gloria Guida emoziona Caterina Balivo : 'Ero la sua pupilla' - il ricordo commosso : Gloria Guida è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e durante il gioco della cassettiera non è riuscita a trattenere le lacrime . Intervistata dalla conduttrice ha mostrato grande sensibilità,...

Caterina Balivo - le confessioni di Gloria Guida a Vieni da Me : Gloria Guida si confessa nello studio di Vieni da Me, rilasciando un’intervista a Caterina Balivo. L’attrice nel corso del gioco della cassettiera ha ricordato il suo passato, dall’esordio sul grande schermo all’amore per il padre. “Non mi sono mai sentita bella, mi sentivo normale, una ragazza come tutte – ha confessato Gloria Guida -. Quando ho fatto il primo film, La Ragazzina, ancora non avevo compiuto 18 anni e ...