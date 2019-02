VIDEO Juventus-Parma 3-3 | Highlights | gol e sintesi della partita Gervinho risponde a

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Diretta/ Juventus Parma - risultato live 0-0 - streaming VIDEO Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Juventus Parma, streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

VIDEO Atalanta-Juventus 3-0 - Highlights e gol. Impresa storica per gli orobici : Ieri l’Atalanta ha compiuto quello che, fino a ventiquattr’ore fa, appariva come poco più di un miraggio inarrivabile per una qualsiasi squadra di Serie A: battere la Juventus. Ma il club bergamasco ha fatto molto di più: ha eliminato i bianconeri dalla Coppa Itala, andandosi a prendere una semifinale più che meritata per quel che s’è visto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Castagne e Zapata (doppietta per lui) hanno ...

Lazio-Juventus - Leiva attacca Chiellini dopo il rigore : “contro di voi è sempre così” [VIDEO] : Lazio-Juventus, Lucas Leiva ha avuto un acceso faccia a faccia con Chiellini durante la gara di ieri sera dell’Olimpico Lazio-Juventus, discussioni accese a causa del calcio di rigore che ha deciso l’incontro, trasformato da Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine della gara terminata 2-1 per i bianconeri. Uno dei più critici nei confronti della decisione dell’arbitro dell’incontro è stato senz’altro ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...

