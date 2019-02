VIDEO Gol Cristiano Ronaldo | Juventus-Parma 1-0 | il lusitano calcia cadendo | la

DIRETTA VIS PESARO VICENZA / Risultato live 0-2 - streaming VIDEO tv : in gol Guerra e Arma! - Serie C - : DIRETTA Vis PESARO VICENZA, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C

VIDEO Napoli-Sampdoria 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Milik e Insigne letali : Il Napoli ha sconfitto la Sampdoria per 3-0 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A, i partenopei hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico allo Stadio San Paolo e si sono momentaneamente portati a otto punti di distacco dalla capolista Juventus che questa sera affronterà il Parma. La partita si è decisa nel cuore del primo tempo grazie a un micidiale uno-due dei padroni di casa: al 25′ rete di Milik che insacca alla ...

VIDEO Empoli-Chievo 2-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Fantastica doppietta di Caputo : Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I gialloblù sono passati in vantaggio al 31′ con Emanuele Giaccherini: disimpegno sbagliato sulla trequarti da parte dell’Empoli, Djordjevic intercetta il pallone e passa all’attaccante che tira una cannonata dal limite. Gli ospiti trovano il raddoppio nel primo minuto di recupero con Mariusz Stepinski che concretizza ...

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA / Streaming VIDEO e tv : all'andata fu una goleada giallorossa : DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA: info Streaming video e tv della partita, in programma oggi 2 febbraio 2019 e valida per la 17giornata di campionato.

VIDEO Qatar-Giappone 3-1 - Highlights Finale Coppa d’Asia : gol e sintesi. Impresa dei mediorientali : Il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia 2019 di calcio vincendo la Finale contro il Giappone per 3-1. I mediorientali si sono imposti a Dubai sovvertendo tutti i pronostici della vigilia. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Qatar-Giappone 3-1, Finale della Coppa d’Asia. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Italia's Got Talent 2019/ Anticipazioni e diretta - VIDEO : Max e Mattia conquisteranno il Golden Buzzer? : Italia's Got Talent 2019 va in onda oggi, venerdì 1° febbraio, in prima serata su Tv8: Lodovica Comello apre la serata interpretando New York New York

ITALIA'S GOT TALENT 2019/ Anticipazioni e diretta - VIDEO : aria di Golden Buzzer nella nuova puntata? : ITALIA'S Got TALENT 2019 va in onda oggi, venerdì 1° febbraio, in prima serata su Tv8: Lodovica Comello apre la serata interpretando New York New York

F1 - Lance Stroll si tiene in forma sugli sci : ma l’esilarante imprevisto è dietro l’angolo [VIDEO] : Durante una tranquilla discesa, il pilota della Racing Point è sprofondato all’improvviso sotto una coltre di neve Simpatico ed esilarante siparietto per Lance Stroll, impegnato a divertirsi sugli sci in attesa dell’inizio della nuova stagione di Formula 1. Il nuovo pilota della Racing Point ha postato sui social un video in cui mostra le sue abilità sulla neve, finché non deve fare i conti con un esilarante imprevisto. Nel bel ...

VIDEO Inter-Lazio 4-5 - Highlights e gol della partita : azioni salienti e rigori. Nainggolan condanna i padroni di casa : Inter-Lazio di ieri sera non è stata certamente una partita che può avere annoiato spettatori e tifosi. La sfida valevole per li quarti di finale della Coppa Italia 2018/19 tra nerazzurri e biancocelesti ha messo in scena grande intensità e spettacolo, con un duello che si è risolto solamente ai calci di rigore. In precedenza, tuttavia, era successo di tutto. Prima il gol del vantaggio di Immobile al 108′, dopo che i tempi regolamentari si ...

VIDEO Inter-Lazio 4-5 - Highlights Coppa Italia : sintesi e gol della partita. I biancocelesti la spuntano ai calci di rigore : Termina 5-4, dopo i calci di rigore, questa folle partita dello Stadio San Siro di Milan tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019. Un match che era terminato sullo 0-0 nei tempi regolamentari e ai supplementari le marcature di Ciro Immobile e Mauro Icardi (rigore) avevano portato il confronto ai tiri dal dischetto. Una successione nelle quale l’errore di Nainggolan ha permesso a Lucas Leiva di trovarsi nella ...

DIRETTA/ Milan Napoli - risultato 1-0 - streaming VIDEO Rai : dormita di Maksimovic - gol di Piontek! : DIRETTA Milan Napoli, streaming video Rai: quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, anche questo turno viene disputato in gara secca.

VIDEO/ Fiorentina Roma - 7-1 - : highlights e gol. Di Francesco : non possiamo permetterci queste figure : VIDEO Fiorentina Roma , risultato finale 7-1, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia, per i quarti di finale. Clamoroso dominio viola.

VIDEO Fiorentina-Roma 7-1 - Highlights e gol. Chiesa devastante - figuraccia dei giallorossi : A Firenze si gioisce, a Roma ci si dispera. Si può riassumere così quanto accaduto allo Stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ha travolto con un sonante 7-1 la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Tanto bella è stata la prestazione di Federico Chiesa, che ha siglato una tripletta, quanto brutta è stata la Roma vista in campo e contestata in maniera vigorosa dalla sua intera tifoseria, che ha messo sul banco degli imputati Eusebio Di ...

VIDEO Atalanta-Juventus 3-0 - Highlights e gol. Impresa storica per gli orobici : Ieri l’Atalanta ha compiuto quello che, fino a ventiquattr’ore fa, appariva come poco più di un miraggio inarrivabile per una qualsiasi squadra di Serie A: battere la Juventus. Ma il club bergamasco ha fatto molto di più: ha eliminato i bianconeri dalla Coppa Itala, andandosi a prendere una semifinale più che meritata per quel che s’è visto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Castagne e Zapata (doppietta per lui) hanno ...