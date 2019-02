VIDEO Empoli-Chievo 2-2 | Highlights | gol e sintesi della partita Fantastica doppietta di

Highlights Empoli-Genoa 1-3 - VIDEO e sintesi della partita. Successo esterno per gli uomini di Prandelli : Successo in trasferta per la formazione di Prandelli che vince con il risultato di 1-3 in casa dell’Empoli e conquista tre punti importanti per la classifica nel posticipo della 21a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il Genoa ha trovato il vantaggio nel primo tempo con Kouamé al 18′, ma la squadra toscana ha acciuffato il pareggio nella ripresa con Di Lorenzo al 63′. Due reti in rapida successione della compagine ...

VIDEO Cagliari-Empoli 2-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Zajc e Di Lazzaro decisivi - Farias pareggia allo scadere : L’Empoli e il Cagliari hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. Leonardo Pavoletti porta in vantaggio i padroni di casa: cross di Ionita sul secondo palo, l’attaccante colpisce benissimo di testa e insacca. Gli ospiti si scatenano nella ripresa e ribaltano il risultato: al 70′ Giovanni Di Lazzaro si inserisce benissimo al centro e col piattone concretizza il cross di Pasqual, poi ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

VIDEO Torino-Empoli 3-0 Highlights : sintesi e gol della partita. Che missile di De Silvestre - Falque scatenato : Il Torino ha sconfitto l’Empoli per 3-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando in questo Santo Stefano. I granata hanno demolito i toscani con una prova di forza: Nkoulou firma la rete del vantaggio sul finire del primo tempo grazie a un bel colpo di testa, nella ripresa un gol fantastico di De Silvestre e una sassata di Iago Falque chiudono i conti in favore dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO con i ...

