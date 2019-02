Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MAGLIANO SABINA; AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA SAN GIOVANNI E ALESSANDRINO E TRA GROTTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA GROTTE CELONI E PANTANO; RIGUARDO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA FLAMINIAE E DIRAMAZIONE Roma NORD SI RALLENTA A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA NEL TRATTO CHE VA DA VIA TRIONFALE ALLA VIA DEL MARE SULLA A91 Roma FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A PONTE GALERIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A1 CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’ STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A MODERARE LA VELOCITA’ E A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CAUSA PIOGGIA PRESTARE ATTENZIONE MODERARE LA VELOCITA’ E MANTENERE LA GIUSTA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE SULLA SALARIA IN DIREZIONE CENTRO ANCORA LAVORI TRA VIA DI GROTTAZZOLINA E VIA BOLOGNOLA CON RESTRINGIMENTO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità Lazio DEL 1 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA: PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità Lazio DEL 1 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN SOSTA IRREGOLARE IN VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità Lazio DEL 1 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE A CAUSA DI UN VEICOLO IN SOSTA IRREGOLARE IN VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO E’ LIMITATO A PONTE CASILINO; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 61 IN CARREGGIATA ESTERNA; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità Lazio DEL 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: SONO STATE INFATTI RIAPERTE LE CORSIE DI MARCIA CHIUSE IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 61; AL MOMENTO PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLA Roma FIUMICINO; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI ...