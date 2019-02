Venezuela nel caos | sostenitori Guaidó e Maduro in piazza

Venezuela - emergenza cibo e medicine. Ecco perché Guaidò spera nel sostegno dell'Italia : L'emergenza Venezuela, inasprita dalle sanzioni che lambiscono il settore petrolifero e quindi l'export di greggio, non fa sperare in una soluzione politica di breve termine. Lo scontro tra le due ...

Chi è Fabiana Rosales - l’attivista e influencer Venezuelana nel mirino per il marito Guaidò : La 26enne, madre di una bimba e moglie dell'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, è nel mirino delle forze fedeli al governo del Paese sudamericano. "Non sono né di destra, né di sinistra non combatto contro nessuno, sono stati il rancore e l'odio a causare questo disastro" ha spiegato lei che ha conosciuto il marito durante la comune militanza politica e ora lo sostiene anche in questa battaglia.Continua a leggere

Nel dramma del Venezuela l'Italia non prende posizione : Ma non è cominciata lo scorso 23 gennaio, la cronaca quotidiana in Venezuela mostra da anni la sofferenza di un popolo continuamente sottoposto alla repressione della Polizia Nazionale Bolivariana, ...

Venezuela - vero o falso : guida per capire cosa succede nella crisi Maduro-Guaidò : Gli ultimi avvenimenti hanno portato il Venezuela agli onori della cronaca e gli esperti " alcuni dell'ultimo minuto " accorrono per raccontare cosa è accaduto e sta accadendo nel paese. Cerchiamo ...

Venezuela - 150mila italiani nel caos : molti in fuga verso l'Europa : Il ministero degli Esteri sta rafforzando i presidi di alcuni consolati italiani in Europa. Il sottosegretario Merlo: "La...

Venezuela : Di Battista contro Salvini. Lite nella maggioranza : Nuova Lite nella maggioranza. Casus belli questa volta è la delicata crisi Venezuelana con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che si dice d'accordo con la linea dura espressa dall'Ue contro ...

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di sicurezza la protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente degli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

La scommessa pericolosa di Trump nella crisi del Venezuela : Il presidente Maduro ha portato il terrore nel paese, ma conserva l’appoggio delle forze armate. Le ingerenze degli Stati Uniti e dei paesi vicini offrono al regime una scusa ideale per giustificare la repressione. Leggi

Venezuela nel caos : 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Venezuela nel caos - almeno 26 morti. Guaidò offre amnistia a Maduro - : Continuano gli scontri a Caracas e nel Paese sudamericano. All'Osa, organizzazione degli Stati americani, una mozione a sostegno del leader dell'opposizione che si è autoproclamato presidente ha ...

Venezuela nel caos - Maduro : "Non me ne vado" : Maduro è stato accusato in patria e all'estero di presunte violazioni dei diritti umani e per la sua gestione dell'economia. Oltre all'inflazione da record, da tempo il Venezuela è alle prese con ...

Venezuela nel caos. Maduro : non me ne vado - ultimatum ai diplomatici Usa : Tensione alle stelle a Caracas dopo le manifestazioni di piazza e gli eventi che hanno portato il leader dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó a giurare da 'presidente incaricato' del Venezuela in un ...

Gli ultimi sviluppi sul Venezuela e le crepe nel mondo del lavoro in Italia : Che succede oggi in Venezuela, quali sono gli sviluppi (durante la serata Italiana sono attese certamente molte novità, seguitele anche a cena, il Foglio dà molta copertura), mentre è lo stesso presidente Guaido a essere ben presente su Twitter. Che vuol dire per la politica degli Stati Uniti qu