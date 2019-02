Venezuela - il generale molla Maduro : «Ha due aerei pronti a portarlo via - li usi» : Sono centinaia di migliaia i Venezuelani scesi in piazza a Caracas e nei principali centri del Paese per appoggiare Juan Guaidò. «Maduro è sempre più solo», ha...

Venezuela - il sottosegretario agli Esteri Picchi : «Maduro lasci - nessuna solidarietà da Roma» : Maduro ringrazia Roma per la solidarietà dimostratagli e dal ministero degli Esteri arriva una netta presa di distanza: 'Caro Nicolas Maduro lascia subito. nessuna solidarietà da Roma. Non ti ...

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Venezuela - opposizione in piazza per Guaidò. Maduro ringrazia l'Italia per la solidarietà : Nella partita in corso nel 'Venezuela dei due presidenti', un generale dell'Aeronautica militare si schiera: in un video diffuso sui social Francisco Esteban Yanez Rodriguez ha annunciato di ...

Venezuela - GENERALE AVIAZIONE A MADURO : 'VADA VIA - DUE AEREI PRONTI'/ Il militare giura fedeltà a Guaidò ma... : VENEZUELA, Guaidó contro M5s: 'Italia ci riconosca' ma Di Maio, 'decide il popolo'. Merlo parla di finto problema. Trump non esclude l'intervento militare Usa.

Venezuela - Maduro : «Grazie a Roma per la solidarietà» : «Grazie per la solidarietà che abbiamo ricevuto da tutto il mondo», ha dichiarato il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, che nell'elenco dei Paesi solidali ha inserito anche «Roma» . «Il colpo di Stato è fallito, e non se ne rendono nemmeno conto!», ha ...

Crisi Venezuela - Maduro vuole elezioni anticipate per il Parlamento - : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è espresso a favore delle elezioni parlamentari anticipate. Lo ha testualmente dichiarato intervenendo ad una manifestazione dei suoi sostenitori a Caracas. ...

E ora Maduro ringrazia l'Italia per la solidarietà al Venezuela : Il Venezuela è un Paese spaccato: c'è chi punta tutto su Juan Guaidò e chi, invece, su Nicolas Maduro. I due politici oggi sono scesi in piazza in quello che è a tutti gli effetti un grande braccio di ferro, anche tra potenze internazionali. E il presidente Venezuelano ha usato parole molto dure per decrivere ciò che sta accadendo in questi giorni: "Il colpo di Stato è fallito. Abbiamo vinto noi, con la pace".Maduro ha poi aperto a una ...

Venezuela : Maduro - il golpe è fallito : Maduro ha inoltre sottolineato che la sua priorità per il 2019 è il 'totale recupero dell'economia del Paese'. Ha inoltre accusato che 'alla Casa Bianca governa il Ku Klux Klan'. 'Ora hanno buttato ...

Venezuela nel caos - sostenitori Guaidó e Maduro in piazza : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", ha concluso. IL GENERALE - "Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente ...

Caracas. Maduro controlla il Venezuela - Guaidò cerca appoggio di Trump : Nicolas Maduro ha dalla sua parte l’Esercito. L’oppositore Joan Guaidò invece cerca l’appoggio degli USA. Il presidente ha dichiarato che

Migliaia di manifestanti in Venezuela - Maduro : 'Fallito il colpo di stato' : Nel giorno delle grandi manifestazioni di piazza in Venezuela, con Migliaia di sostenitori scesi in strada per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra il capo dell'opposizione Joan Guaidò, ...