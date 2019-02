Venezuela | Maduro | «Grazie all’Italia per la solidarietà»|Il mondo diviso in due

Venezuela - Guaidò ai migliaia in piazza : "Maduro è rimasto solo" : MADURO: ASSEDIO USA - "La fallita politica imperialista non è riuscita e non riuscirà a sottomettere la dignità del popolo Venezuelano". Nicolas Maduro ha twittato così mentre centinaia di migliaia ...

Venezuela - il consigliere per la sicurezza nazionale Usa : “Nicolas Maduro? Potrebbe finire a Guantanamo” : Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, John Bolton, ha lanciato un avvertimento al presidente Venezuelano Nicolás Maduro – destituito di fatto da Juan Guaidó – che se non accetterà di lasciare il potere con le buone “Potrebbe finire a Guantanamo“, la base statunitense sull’isola di Cuba utilizzata per rinchiudere persone accusate di terrorismo. Ospite del programma ‘The Hugh Hewitt radio ...

Venezuela - anche il generale dell'aeronautica contro Maduro : "Guaidó è il nostro presidente - difendiamolo" : Il governo del presidente Nicolás Maduro, perde un altro pezzo. In queste ore di scontri di piazza, anche un generale dell'aeronautica Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore della Pianificazione strategica dell'alto comando militare dell'Aviazione bolivariana, si è schierato con Juan Guaidò, il giovane leader 35enne autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni.Il discorso contro Maduro"Sono ...

Venezuela - il balletto indecente tra Nicolas Maduro e Juan Guaidò : Il confronto tra i due presidenti è una partita vergognosa tra le potenze mondiali sulla pelle di una popolazione ridotta allo stremo

Venezuela - Guaidò : 'Maduro ha perso il controllo - uccisi 70 giovani' : Secondo l'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, "Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo". In una intervista al Tg2 Guaidò ha spiegato che "ci sono 70 ...

Venezuela - Di Maio : Non riconosciamo né Guaido né Maduro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Ue riconosce Guaidò presidente ad interim/ Voto Europarlamento contro Maduro - tensione Lega-M5s : Venezuela, Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim: sgarbo a Maduro, 'si tratta solo per l'uscita dalla dittatura'. Scontro Lega-M5s.

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)