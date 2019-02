Venezuela | Maduro | «Grazie a Roma per la solidarietà»

Crisi Venezuela - Maduro vuole elezioni anticipate per il Parlamento - : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è espresso a favore delle elezioni parlamentari anticipate. Lo ha testualmente dichiarato intervenendo ad una manifestazione dei suoi sostenitori a Caracas. ...

E ora Maduro ringrazia l'Italia per la solidarietà al Venezuela : Il Venezuela è un Paese spaccato: c'è chi punta tutto su Juan Guaidò e chi, invece, su Nicolas Maduro. I due politici oggi sono scesi in piazza in quello che è a tutti gli effetti un grande braccio di ferro, anche tra potenze internazionali. E il presidente Venezuelano ha usato parole molto dure per decrivere ciò che sta accadendo in questi giorni: "Il colpo di Stato è fallito. Abbiamo vinto noi, con la pace".Maduro ha poi aperto a una ...

Venezuela nel caos - sostenitori Guaidó e Maduro in piazza : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", ha concluso. IL GENERALE - "Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente ...

Caracas. Maduro controlla il Venezuela - Guaidò cerca appoggio di Trump : Nicolas Maduro ha dalla sua parte l’Esercito. L’oppositore Joan Guaidò invece cerca l’appoggio degli USA. Il presidente ha dichiarato che

Venezuela - il generale molla Maduro : 'Ha due aerei pronti a portarlo via - li usi' : Sono centinaia di migliaia i Venezuelani scesi in piazza a Caracas e nei principali centri del Paese per appoggiare Juan Guaidò . ' Maduro è sempre più solo', ha detto il presidente del Parlamento che ...

Venezuela - Maduro : «Grazie all’Italia per la solidarietà»|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. Anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...

Venezuela - il consigliere per la sicurezza nazionale Usa : “Nicolas Maduro? Potrebbe finire a Guantanamo” : Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, John Bolton, ha lanciato un avvertimento al presidente Venezuelano Nicolás Maduro – destituito di fatto da Juan Guaidó – che se non accetterà di lasciare il potere con le buone “Potrebbe finire a Guantanamo“, la base statunitense sull’isola di Cuba utilizzata per rinchiudere persone accusate di terrorismo. Ospite del programma ‘The Hugh Hewitt radio ...