Venezuela | il generale molla Maduro | «Ha due aerei pronti a portarlo via | li usi»

GENERALE AVIAZIONE A MADURO : 'VADA VIA - DUE AEREI PRONTI'/ Il militare giura fedeltà a Guaidò ma... : VENEZUELA, Guaidó contro M5s: 'Italia ci riconosca' ma Di Maio, 'decide il popolo'. Merlo parla di finto problema. Trump non esclude l'intervento militare Usa.

Venezuela - generale dell'aeronautica sta con Guaidò : "Maduro ha due aerei pronti a portarlo via" : Un generale dell'aeronautica militare Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, ha annunciato oggi di disconoscere l'autorità di Nicolas Maduro e riconoscere Juan Guaidò come presidente legittimo del Paese, in un video diffuso sui social.Nel video il generale Yanes Rodriguez, che si presenta come direttore di pianificazione strategica del comando dell'aeronautica, dichiara di "disconoscere" l'autorità "dittatoriale" di ...

Venezuela - anche il generale dell'aeronautica contro Maduro : "Guaidó è il nostro presidente - difendiamolo" : Il governo del presidente Nicolás Maduro, perde un altro pezzo. In queste ore di scontri di piazza, anche un generale dell'aeronautica Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore della Pianificazione strategica dell'alto comando militare dell'Aviazione bolivariana, si è schierato con Juan Guaidò, il giovane leader 35enne autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni.Il discorso contro Maduro"Sono ...

Venezuela - procura generale chiede divieto di espatrio per Guaidò : Tra le misure di precauzione chieste contro l'autoproclamato presidente del Venezuela, anche "il blocco dei suoi conti correnti".La crisi politica Venezuelana si è aggravata dopo la decisione del ...

Venezuela - procura generale : Guaidò non può lasciare il Paese - : Secondo un indagine preliminare sui disordini, il leader dell'opposizione al governo Maduro è ritenuto responsabile delle proteste che "hanno comportato gravi danni alle famiglie". Ma una magistrata ...