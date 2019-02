Venezuela | il capo dell’Aeronautica riconosce Guaidò | “Maduro se ne vada” e invita la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generalemilitarena,Juancome “presidente incaricato” del. Yanez Rodriguez si presenta, qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare“Mi rivolgo a voi per annunciare che non riconosco l’autorità dittatoriale di Nicolas Maduro e riconosco il deputato Juan Gaidò come presidente incaricato della repubblica bolivariana del. Popolo del, il 90% della forza armata non sta con il dittatore. Sta con il popolo. La transizione alla democrazia è imminente, questo popolo ha già sofferto abbastanza”, aggiunge.“Il dittatore ha ogni giorno due aerei pronti. Vada ...