Venezuela, generale "disconosce" Maduro

: Venezuela, un generale dell'Aeronautica riconosce Guaidò presidente #venezuela - MediasetTgcom24 : Venezuela, un generale dell'Aeronautica riconosce Guaidò presidente #venezuela - repubblica : Oggi su Rep: ???? Pane, patate e scaffali vuoti, al mercato la dieta del regime affama il Venezuela - ManlioDS : #Venezuela, #Egitto, #Libia e in generale rapporti politici europei. Ne ho parlato nel dettaglio con… -

Undell'Aeronautica militarena, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, si schiera con l'autoproclamato presidente Guaidò. In un video, il militare dichiara di mettersi "ai suoi ordini" e"l'autorità dittatoriale di". Intanto, in migliaia a Caracas si dividono in due opposte manifestazioni. I sostenitori dicelebrano i 20 anni di chavismo sulla centralissima Avenida Bolivar. Mentre chi appoggia Guaidò è in marcia verso la sede dell' Unione Europea.(Di sabato 2 febbraio 2019)