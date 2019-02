Venezuela | generale Aviazione bolivariana riconosce Guaido presidente

Venezuela - anche il generale dell'aeronautica contro Maduro : "Guaidó è il nostro presidente - difendiamolo" : Il governo del presidente Nicolás Maduro , perde un altro pezzo. In queste ore di scontri di piazza, anche un generale dell'aeronautica Venezuela na, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore della Pianificazione strategica dell'alto comando militare dell'Aviazione bolivariana, si è schierato con Juan Guaidò, il giovane leader 35enne autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni.Il discorso contro Maduro "Sono ...

Venezuela - la Procura generale chiede misure restrittive per Guaidò : non lasci il Paese : Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli...