Vendola ad Emiliano | polemica delirante

Emiliano : "C'è un complotto Renzi-Vendola contro di me" : Il governatore della Puglia Michele Emiliano, eletto tra le fila del PD (ma di cui non ha rinnovato la tessera), oggi, parlando con i giornalisti delle tv locali, ha pesantemente attaccato Matteo Renzi e Nichi Vendola. Infatti ha detto:"C'è chiaramente un complotto tra Renzi e Vendola: è di tutta evidenza che stanno tentando di mettere insieme un terzo polo non per vincere, perché non ci possono riuscire, ma per farci perdere, per consegnare ...