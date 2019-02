: Usa, sale a 23 bilancio morti per gelo - TelevideoRai101 : Usa, sale a 23 bilancio morti per gelo -

Un impiegato FedEx di 69 anni è stato trovato morto all'esterno di un centro di smistamento a East Moline in Illinois, vittima del. Sono in corso accertamenti per determinare la causa della morte, ma nelle ultime ore la colonnina di mercurio era scesa nell' area a -36 gradi.così a 23 il numero complessivo delle persone morte a causa delle temperature polari che hanno investito gli Stati Uniti.(Di sabato 2 febbraio 2019)