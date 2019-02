Una coppia di ASUS ZenFone Max M2 con sconto di 60 euro sullo store di ASUS per San

Video trailer degli ultimi episodi di Shadowhunters 3 tra dark Clary - Una nuova coppia e le nozze Malec? : Freeform ha divulgato il trailer degli ultimi episodi di Shadowhunters 3. Le immagine inedite della clip anticipano una seconda parte di stagione ricca di action, romanticismo e i soliti colpi di scena che non mancheranno di animare la storia. Clary, dopo la sua presunta morte nel midseason finale, è rinata; il primo episodio riparte dal suo incontro col fratello Jonathan - stavolta quello vero, interpretato dalla new entry Luke Baines - che ...

Scoppia il “Trottolino Amoroso-gate”. Rettore : “Una menata” - Vanoni : “Canzone per bimbi”. E la figlia di Minghi : “Invidiosi di mer**” : Le opinioni dei giudici di Ora o Mai Più su Vattene Amore di Amedeo Minghi sono diventate un caso: ora è “Trottolino Amoroso-gate”. L’antefatto: sabato scorso Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Red Canzian si sono “permessi” di criticare la canzone portata al successo dallo stesso Minghi con Mietta nel 1990, che nello studio dello show del sabato sera di Rai1 è risuonata grazie al duetto con Annalisa Minetti. “E’ una menata ...

Francesca De Andrè e Costantino Vitagliano sono Una coppia? : Francesca De Andrè e Costantino Vitagliano sono fidanzati? E' questa la domanda che Barbara D'Urso ha rivolto ai diretti interessati durante la puntata di Pomeriggio 5 del 28 gennaio. I due giovani ...

U&D - Nilufar Addati ha smesso di seguire Una pagina IG dedicata alla coppia : fan delusi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono diventati popolari al grande pubblico per aver intrapreso la loro storia dopo essere usciti dal dating di Uomini e Donne. Ad oggi però i due giovani sono sempre più distanti ed un gesto fatto nelle ultime ore da parte dell'ex tronista ha deluso i suoi fan. Giordano e Nilufar dopo essere usciti dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi sembravano davvero ad un passo dalla convivenza. A causa ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A. Giacinti e Sabatino la coppia d’oro - Serturini Una solida realtà : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 17 gol e una voglia di segnare da impazzire. Le punte sono fatte così e Giacinti non fa eccezione. Il ventello stagionale sta per ...

Icardi e Lautaro Una coppia da…. zero goal contro il Toro! : Lautaro Martinez si presenta in zona interviste, che allo stadio del Toro è all’aperto, con una giacca a vento leggera e smanicata.Gli addetti stampa Inter si preoccupano che faccia in fretta, ci mancherebbe solo perdere lui per un’influenza, dopo aver perso partita e una buona dose di certezze. Se doveva essere l’inizio dell’era Icardi-Lautaro, non è andata benissimo.El Toro parte forte, dopo 4’ ha quasi segnato, ma resterà la cosa migliore: ...

Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro e Jane Alexander : "Non è Una coppia vera" : Galeotto è stato il Grande Fratello VIP che li ha fatti incontrare, stiamo parlando di Elia Fongaro e Jane Alexander. Da una relazione nata sotto i riflettori della casa più spiata alla vita reale, la coppia ha sempre dovuto fare i conti con le malelingue che, tutto pensavano, fuorché una storia tra l'ex velino di Striscia la notizia e l'attrice. I due si mostrano sereni sui social e alla faccia di chi non ci credeva, ad ora non ci sarebbero ...

Uomini e Donne oggi : Una coppia chiude - di nuovo tutti contro Angela : oggi Uomini e Donne: Sabrina arrabbiata con Paolo, poi cambia idea oggi, al Trono Over di Uomini e Donne prosegue il confronto tra Sabrina e Paolo. Maria De Filippi invita la dama a leggere quello che il cavaliere ha raccontato alla redazione riguardo la loro uscita. La donna legge a bassa voce e dopo aver […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una coppia chiude, di nuovo tutti contro Angela proviene da Gossip e Tv.

Camminano tenendosi per mano - coppia gay insultata e picchiata : “Siamo fortUnati a essere vivi” : Spencer Deehring e Tristan Perry, due giovani che vivono a Austin, in Texas, hanno scritto dell’aggressione subita lo scorso weekend su Facebook e hanno mostrato le loro ferite. I due fidanzati, picchiati brutalmente da diversi uomini, sono finiti in ospedale privi di sensi e hanno ammesso di sentirsi fortunati a essere vivi.Continua a leggere

VACCINI E AUTISMO - LA CASSAZIONE DICE NO/ Respinto ricorso coppia di genitori : 'NessUna prova di un nesso' : La CASSAZIONE ha emesso una sentenza su AUTISMO e VACCINI, archiviando in via definitiva quanto denunciato in precedenza dai genitori di una bambina

Brad Pitt e Charlize Theron sono diventati 'solo amici' : l'ultimo aggiornamento sui gossip che li vorrebbero Una coppia : Secondo un altro insider, questa volta di Entertainment Tonight, Brad Pitt vorrebbe trovare una fidanzata fuori dal mondo dello spettacolo : " Ha già tentato quella strada con Angelina Jolie e ...

