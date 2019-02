Un detenuto ha scritto un romanzo su WhatsApp aggiudicandosi il Victorian Prize for

tuttoandroid

(Di sabato 2 febbraio 2019)nell'isola/carcere di Manus Island Behrouz Boochani scrive un libro tramitee vince uno dei premi letterari più importanti d'Australia. Si intitola "No Friend But The Mountains: Writing from Manus Prison" e in un linguaggio commisto di prosa e poesia c'è la sua storia, la detenzione e gli abusi annessi.L'articolo Unhaunsuilfor Literature proviene da TuttoAndroid.