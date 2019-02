Un canale Tv per portare investimenti dagli Stati Uniti in Italia

C’è Posta per Te - anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio su canale 5 : anticipazioni della quarta puntata della ventiduesima edizione di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che torna su Canale 5 da sabato 2 febbraio

La comunità canalese si risveglia incredula per la tragica scomparsa di Giovanni Lupia : Cordoglio, ma anche incredulità per una morte così assurda e difficile da accettare. Così si è risvegliata stamane la comunità canalese all'indomani dell'incidente del lavoro che si è portato via un ...

Maltempo - esondazione del Fiume Mazaro : vertice per di dragaggio del porto canale : Un vertice tecnico, voluto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per trovare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del Fiume Mazaro di Mazara del Vallo, la cui esondazione, lo scorso novembre, ha provocato gravi disagi agli abitanti della cittadina trapanese. Ne hanno discusso stamane a palazzo d’Orleans il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il ...

Discovery amplia la copertura di Golf Tv : il canale sbarca su Eurosport : La voglia di essere costantemente aggiornati per un vero sportivo è sempre più forte. E così ecco una novità importante in arrivo a febbraio su Eurosport che non potrà che soddisfare tutti gli appassionati di Golf. Eurosport 2 sta infatti preparando una copertura quotidiana per coprire tutti i tornei dello European Tour. Una grandissima occasione per […] L'articolo Discovery amplia la copertura di Golf Tv: il canale sbarca su Eurosport è ...

Alessandro Preziosi e Greta Scarano innamorati per la nuova fiction di canale5 : Domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. La vicenda si svolge a Torino che, con le sue atmosfere d’altri tempi, i sontuosi edifici barocchi, le caffetterie, i grandi viali e le piazze, ben si presta a fare da ...

Hitler contro Picasso e gli altri. L’ossessione nazista per l’arte - il 29 gennaio su canale 5 per la Giornata della Memoria : Canale 5 celebra la Giornata della Memoria con la messa in onda del docu-film evento dell'anno, Hitler contro Picasso e gli altri. L'ossessione nazista per l'arte

Ultime news canale 5 : in arrivo degli appuntamenti imperdibili : Gli aficionados della rete ammiraglia del Biscione potranno contare sull'approdo in tv di fiction, spettacoli e prime serate. canale 5: gli appuntamenti imperdibili di febbraio e marzo I moltissimi ...

Casting per All together now condotto da Michelle Hunziker su canale 5 e per Edenlandia : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di cantanti solisti e di gruppi vocali per la realizzazione del nuovo talent show di Canale 5, All together now, condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici, ballerini, ballerine, speaker, acrobati e altri artisti circensi e ulteriori figure, per il noto parco dei divertimenti partenopeo Edenlandia, ...

Emiliano Sala - la raccolta fondi per continuare le ricerche nel canale della Manica : Una raccolta fondi per non smettere di sperare. La famiglia di Emiliano Sala non ha alcuna intenzione di arrendersi. Farà di tutto per continuare le ricerche del calciatore del Cardiff, scomparso nel ...

C’è Posta per Te - anticipazioni terza puntata del 26 gennaio su canale 5 : anticipazioni della terza puntata della ventiduesima edizione di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che torna su Canale 5 da sabato 26 gennaio

Calendario SuperLega volley - orari delle partite del fine settimana (26-27 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-27 gennaio si giocherà la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno interlocutorio con le big impegnate contro formazioni di seconda fascia, sulla carta non dovrebbero esserci grossi scossoni nelle posizioni che contano. La capolista Perugia se la vedrà in casa contro Vibo Valentia, Trento vuole rimettersi in marcia sul campo di Latina, Civitanova ospita Monza nel ...

Adriano Celentano si confessa in tv e chiedo perdono a canale 5 : Nel corso di “Aspettando Adrian”, il pre-show che precede la messa in onda della serie animata, Adriano Celentano ha parlato solo attraverso la grata di un confessionale, ascoltato dal “frate” Nino Frassica. Così Celentano si è confessato: «Padre, ho peccato, ho illuso canale 5. Ma io avevo detto che potevo esserci o non esserci». Celentano ha poi proseguito: «Che poi è quello che sta succedendo adesso, tipo quello lì che c’è ma poi non c’è. ...

