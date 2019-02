Tutela ambiente e regolarità edilizia | decine di controlli della polizia municipale di

Cacciatori nelle scuole per parlare di Tutela dell’ambiente. Un paradosso che si ripete : La storia dunque si ripete. Dopo Gardone Valtrompia, un’altra scuola ha invitato dei Cacciatori a parlare di tutela dell’ambiente. È accaduto a novembre a Cotronei, provincia di Crotone, dove rappresentanti della Federcaccia hanno parlato ai bimbi di una scuola primaria. Consentitemi un parallelo neppure tanto azzardato: invitare un cacciatore a parlare di ambiente è un po’ come invitare un serial killer a parlare di amore. Anche se secondo ...

Banche in campo per la Tutela dell'ambiente : nuovo sostegno all'economia circolare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

MARSALA - Tutela DELL'AMBIENTE. IL PROGETTO SULLO STAGNONE AMMESSO NELLA GRADUATORIA REGIONALE : Un investimento di quasi 400 mila euro "Il PROGETTO rappresenta una concreta azione di salvaguardia di quell'ecosistema lagunare che rende MARSALA unica e di notevole attrazione turistica. Un ...

Silvia Blasi (M5S) su Trasversale : “Si ristabilisce Tutela dell’ambiente e del paesaggio “ : Silvia Blasi (M5S) su Trasversale: “Si ristabilisce finalmente un principio di prevalenza della tutela dell’ambiente e del paesaggio ” “L’ordinanza del TAR relativa al ricorso firmato dalle associazioni ambientaliste contro la presidenza del consiglio e contro Anas in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di compatibilità ambientale del tracciato verde della SS675 tratto Monteromano – SS1 Aurelia, che veniva ...

Ilva : Muroni (LeU) - accelerare su interventi a Tutela salute e ambiente : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ufficializza quello che noi ambientalisti già sapevamo e che i tarantini hanno imparato sulla loro pelle, ossia che l’Ilva inquina, mettendo in pericolo salute e ambiente, e che le autorità nazionali non hanno preso tutte le

Paesaggio : le best practice per Tutelare l’ambiente e promuovere l’occupazione nel green : Massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull’ambiente urbano ed interurbano e favorire il continuo monitoraggio del patrimonio naturale del verde, attraverso strumenti di mappatura innovativi. Sono alcune delle best practice da seguire nel mondo del green sviluppate stamani al convegno promosso da Asso.Impre.Di.A., (Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale), referente per l’Italia di Elca (European Landscape ...

Ambiente - AIGAE : “Basilicata sempre più regina della biodiversità e della Tutela del territorio” : “La Basilicata è tra le maggiori regioni europee per numero di siti di Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Basilicata punta sempre di più al verde e… al verde acqua! Natura 2000 è dunque la rete ...

Ambiente - Piemonte : “Al via il nuovo Piano per la Tutela delle acque” : E’ al via in Piemonte il nuovo Piano di tutela delle acque. Il documento e’ stato adottato dalla Giunta regionale di Sergio Chiamparino nella riunione di oggi. La qualita’ delle acque in Piemonte e’ buona nel 55% dei fiumi e dei laghi, una percentuale superiore alla media europea che si attesta sul 43% e lievemente migliore anche rispetto alle altre aree del bacino padano. Questo grazie a un grande lavoro che la Regione ...

Ambiente - Trentino : “Tutelare la fauna selvatica - ma serve il piano lupo” : “La fauna selvatica la voglio tutelare anch’io, pero’ ci devono essere dei limiti. Oggi come oggi troviamo agricoltori, allevatori e pescatori che segnalano problemi derivanti dalla sua presenza”. Lo ha detto il ministro all’agricoltura, Gian Marco Centinaio, dopo un incontro a Trento con il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, l’assessora all’agricoltura, Giulia Zanotelli, quello ...

Tutela dell'ambiente - design e comfort : grazie al legno : Il 4 dicembre 2018, a Castellinaldo d'Alba si è parlato dei Benefici e vantaggi dei serramenti in legno e lo hanno fatto esperti di settore di fronte alla platea di architetti provenienti dalle ...

Tutela dell’ambiente e scambio culturale : i ragazzi dell'”Erasmus del mare” salutano la penisola sorrentina : 1/5 ...

Ambiente : un progetto internazionale per la Tutela del mare : Migliorare la qualità delle acque marine nei porti limitando l’impatto dell’attività portuale e del traffico marittimo attraverso la definizione di un set di buone pratiche per la gestione di rifiuti e reflui. E’ l’obiettivo di Grrinport (acronimo di Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti), il progetto triennale che riguardera’ in via sperimentale i porti di Piombino, Ajaccio, Livorno e Cagliari. ...