Trump e quel colorito arancione? Per il New York Times è ' un segreto di Stato'

Meloni inaugura sede FdI : 'Ricetta per la crescita in Italia? L'unica è quella di Trump'

Effetto shutdown - Trump a picco nei sondaggi ma... Quello che non hanno capito i socialisti dem : Ciechi davanti al 'modello Venezuela' che sta mostrando al mondo dove si finisce quando si scherza con il socialismo. Glauco Maggi

Due anni vissuti pericolosamente - quelli di Donald Trump alla Casa Bianca : Economia È il suo punto di forza. La disoccupazione è ai minimi storici e da quando è stato eletto sono stati creati 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Eppure ha ancora un po' strada da fare prima ...

Eclissi del 21 Gennaio : la Superluna di sangue e quelle strane connessioni con Donald Trump : La Superluna di sangue il 21 Gennaio incanterà tutti gli appassionati di astronomia, e non, per almeno 1 ora e due minuti, periodo nel quale si tingerà di rosso in un’Eclissi totale. Pur non essendo un evento poi così raro, sono molte le profezie legate all’Apocalisse, le paure di strane connessioni con terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteo estremi che aleggiano intorno a questo evento che in realtà è semplicemente frutto ...

Questo è quello che succede quando lasci che sia Trump a organizzare un ricevimento : Dando la colpa allo shutdown per la mancanza del servizio di catering, il presidente degli Stati Uniti ha fatto arrivare centinaia di hamburger, patatine e pizza

Spunta Trump (a mezzo stampa) nel divorzio dell’anno - quello dei Bezos : Roma. Spunta fuori Trump quando non s’è ancora avuto il tempo di godersi la bomba (potenziale) del divorzio dell’anno, quello di Jeff Bezos e MacKenzie Tuttle, e cioè che la signora potrebbe diventare la donna più ricca del mondo e lui smettere d’essere il più ricco di tutti – simbolicamente il fatt

Al Ces di Las Vegas il muro virtuale - al posto di quello di Trump : Roma,, askanews, - Dalla tecnologia arriva una soluzione molto più economica per il muro tanto desiderato dal presidente americano Donald Trump che per proteggere la frontiera con il Messico ha ...

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

Alessandro Di Battista si congratula con Trump : “Meglio di quel golpista di Obama” : Il pentastellato Alessandro di Battista pubblica su Facebook il suo endorsement: "In politica estera Trump si sta comportando - ad oggi - meglio di tutti i presidenti USA precedenti, incluso quel golpista di Obama". A chiusura del suo post aggiunge: "Anche gran parte del muro con il Messico l'hanno fatto i democratici!".Continua a leggere

Le contraddizioni del M5S sull'ambiente e le politiche di Salvini come quelle di Trump : Vedo in giro a sinistra un po' di gioia eccessiva nel registrare la crisi dei 5stelle e le disavventure di Di Maio. Tanto più quando non è alle viste nessuna alternativa credibile in grado di raccoglierlo scontento e l'indignazione che fu alla base del successo dei 5stelle.Ma la crisi è gravissima non solo per l'inadeguatezza dei ministri e la timidezza verso i diktat di Salvini, ma perché mi sembra che la logica del ...

Quello tra Trump e Xi sarà un vertice con molte scintille : ... scrivono gli studiosi dell'Hoover Institution e dell'Asia Society's Center on Us-China relations, citati dal Washington Post, 'gli sforzi di nessun altro Paese di influenzare la politica e la ...