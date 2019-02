Trump attacca Pelosi | Fa danni e ci costa miliardi Ai dem | Spezziamo

Venezuela - Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Ma Maduro attacca Trump : «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...

Migranti - papa Francesco attacca Trump : "La paura rende pazzi" : Il dramma dell'immigrazione è, ancora una volta, uno dei temi caldi affrontati da papa Francesco durante uno dei suoi viaggi apostolici. "Santo Padre, sono andato a Tjuana, al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, lì il muro che stanno costruendo entra in mare, perché non possano passare nemmeno a nuoto", ha raccontato a Bergoglio Marco Clementi, l'inviato del Tg1, durante il volo verso Panamà. "È la paura che rende pazzi", ha risposto il ...

Trump minaccia la Turchia : 'se attacca i curdi devasteremo la sua economia' : Il Presidente parla in riferimento al ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e avverte Ankara di non approfittare, senza i soldati americani, per attaccare le milizie curde. 'Continueremo a ...

Donald Trump minaccia la Turchia : "Se attacca i curdi la devasteremo economicamente" : "devasteremo economicamente la Turchia se colpirà i curdi". Donald Trump minaccia apertamente Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria, ma questo non darà il via libera ai turchi per l'assalto ai curdi siriani. "Creeremo una zona di sicurezza" assicura il presidente americano.Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial ...

Mitt Romney attacca Trump : "Non ha le qualità per fare il presidente" : "Negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono la prova che il presidente non è stato all'altezza dell'incarico". Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla Casa Bianca (nel 2012), ha attaccato frontalmente Donald Trump in un durissimo editoriale pubblicato sul Washington Post alla vigilia del suo ingresso nel nuovo Congresso Usa come senatore."Un presidente dovrebbe unirci e ispirarci, dimostrare qualità essenziali ...

Trump : «Povero me - sono solo». E attacca tutti : dalla Fed a Babbo Natale : Il presidente bloccato alla Casa Bianca dallo stallo sul bilancio twitta per ore. E al telefono con un bambino smonta l’unica fake news che non doveva smascherare

Trump attacca la Fed - lunedì nero a Wall Street : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi ...