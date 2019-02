Trattato missili | con ritiro di Usa e Russia finisce l’era del controllo sul nucleare Ma

Aria da Guerra Fredda : missili USA in Europa e anche Mosca esce dal Trattato INF : Dopo la definitiva uscita degli Stati Uniti dal trattato INF per la dislocazione dei missili sul territorio europeo, anche la Russia prende la stessa decisione. Per Putin, sino a quando non ci sarà la garanzia di un dialogo maturo al riguardo, sarà impossibile venirsi incontro. Trump però si dice convinto della necessità di nuovi trattati che coinvolgano anche paesi divenuti potenze nucleari come la Cina. Il rischio imminente, però, è che inizi ...

Trump sfida Putin : “Via dal Trattato sui missili nucleari” : Sei mesi di tempo, dopodiché lo storico trattato anti-missili nucleari a medio raggio (Inf) diventerà carta straccia. Come atteso, ieri gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di sospendere l’accordo siglato nel dicembre del 1987 con la Russia. «Mosca lo ha violato per troppo tempo» attacca Donald Trump. «Dobbiamo reagire a questa minaccia» a...

Trump vuol disdire il Trattato sui missili a medio raggio. Torna la Guerra Fredda? : ... o 'Doomsday Clock', a soli due minuti dalla mezzanotte, cioè così vicino alla fine del mondo quanto lo era nel 1953, al picco della Guerra fredda . I russi - La Russia ha avvertito gli Stati ...