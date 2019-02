Trapani | arriva la conferma | è del mancato sposo il corpo ritrovato nell’auto bruciata

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) Purtroppo le analisi del Dna effettuate dal Ris dei carabinieri di Messina hannoto quello che tutti temevano: appartengono a Francesco Ciaravolo i resti completamente carbonizzati ritrovati all’interno della sua vettura, una Mercedes Classe C. L’automobile era statanella notte tra il 4 ed il 5 gennaio a Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi – cittadina di origine dell’imprenditore agricolo 48enne – nel trapanese. L’uomo era scomparso nel nulla da alcuni giorni, dopo non essersi presentato, il 29 dicembre, alla cerimonia del proprio matrimonio. Quel giorno doveva sposare un’infermiera 53enne nella chiesa di San Francesco di Paola a Castervetrano, sempre in provincia di. Una vera e propria fuga, messa in atto quando ormai tutto era pronto per le nozze e senza fornire nessuna spiegazione, che aveva sorpreso tutti.Le indagini in seguito al ritrovamento del ...