Traffico Roma del 02-02-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. RESTANO PROBLEMI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’ INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico SCARSO IN QUESTE ORE PRIME ORE DEL POMERIGGIOSULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA, SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO SI È VERIFICATO SULLA VIA CASSIA AD ALTEZZA DI VIA MASSAROSA IN DIREZIONE LA STORTA L’ALTRO, È AVVENUTO IN PIAZZA GONDAR, IN PROSSIMITÀ DI VIALE ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE IN VIA ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ ULTIMO GIORNO DI LAVORI IN VIA PRENESTINA NEL TRATTO DA VIA COLLATINA A VIA DELLA SERENESSIMA; LAVORI CHE INTERESSANO IL MANTO STRADALE E CHE ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 20 : 00 : Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento di oggi il Traffico è tornato regolare su tutto il Grande Raccordo Anulare e rallentamenti su via del Foro Italico Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni in città prudenza nel quartiere Prenestino a causa di un incidente in via dei Glicini altezza via Tor de Schiavi temporaneamente chiuso alla circonvallazione Appia via Pasquale tola e ...