Traffico Roma del 02-02-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE IN VIA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE IN VIA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ ULTIMO GIORNO DI LAVORI IN VIA PRENESTINA NEL TRATTO DA VIA COLLATINA A VIA DELLA SERENESSIMA; LAVORI CHE INTERESSANO IL MANTO STRADALE E CHE ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 20 : 00 : Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento di oggi il Traffico è tornato regolare su tutto il Grande Raccordo Anulare e rallentamenti su via del Foro Italico Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni in città prudenza nel quartiere Prenestino a causa di un incidente in via dei Glicini altezza via Tor de Schiavi temporaneamente chiuso alla circonvallazione Appia via Pasquale tola e ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. TORNATA REGOLARE LA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOPO L’INCIDENTE CHE HA COMPORTATO IL BLOCCO DEL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. IN INTERNA Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. MIGLIORA LA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN GRAVE INCIDENTE STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE IN CARREGGIA ESTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA AURELIA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA LAURENTINA A TUSCOLANA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 15:30 (Di sabato 2 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico SCARSO IN QUESTE ORE PRIME ORE DEL POMERIGGIOSULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA, SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO SI È VERIFICATO SULLA VIA CASSIA AD ALTEZZA DI VIA MASSAROSA IN DIREZIONE LA STORTA L’ALTRO, È AVVENUTO IN PIAZZA GONDAR, IN PROSSIMITÀ DI VIALE LIBIA E PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO, PER LA PIOGGIA CADUTA IN QUESTE ORE, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DI CASALE LOMBROSO, ABBIAMO INFATTI UN ALLAGAMENTO IN VIA GIUSEPPE MONTESANO IL TRASPORTO: PER UN GUASTO TECNICO SULLA METRO LINEA C, IL SERVIZIO È TEMPORANEMENTE SOSPESO NELLE DUE DIREZIONI, TRA LE STAZIONI GROTTE CELONI E DI SAN GIOVANNI; NELLA TRATTA INTERROTTA ATTIVO UN SERVIZIO DI NAVETTE BUS SOSTITUTIVO. I TRENI ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15:30', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 02-02-2019 ore 15:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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