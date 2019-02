Traffico Roma del 02-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE IN VIA ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ ULTIMO GIORNO DI LAVORI IN VIA PRENESTINA NEL TRATTO DA VIA COLLATINA A VIA DELLA SERENESSIMA; LAVORI CHE INTERESSANO IL MANTO STRADALE E CHE ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 20 : 00 : Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento di oggi il Traffico è tornato regolare su tutto il Grande Raccordo Anulare e rallentamenti su via del Foro Italico Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni in città prudenza nel quartiere Prenestino a causa di un incidente in via dei Glicini altezza via Tor de Schiavi temporaneamente chiuso alla circonvallazione Appia via Pasquale tola e ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. TORNATA REGOLARE LA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOPO L’INCIDENTE CHE HA COMPORTATO IL BLOCCO DEL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. IN INTERNA Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. MIGLIORA LA ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN GRAVE INCIDENTE STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE IN CARREGGIA ESTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA AURELIA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA LAURENTINA A TUSCOLANA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN ...