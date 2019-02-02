Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CALDE E UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO ANCORA IL MALLTEMPO: UNA PERTURBAZIONE DI ORIGINE ATLANTICA HA GENERATO FLUSSI DI CORRENTI CLDO UMIDE CHE DETERMINANO PIOGGE DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO. SULLA BASE DELLE PREVISIONI METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA ARANCIONE SULLE ZONE DELL’ANIENE E SUL BACINO ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ ULTIMO GIORNO DI LAVORI IN VIA PRENESTINA NEL TRATTO DA VIA COLLATINA A VIA DELLA SERENESSIMA; LAVORI CHE INTERESSANO IL MANTO STRADALE E CHE ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 20 : 00 : Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento di oggi il Traffico è tornato regolare su tutto il Grande Raccordo Anulare e rallentamenti su via del Foro Italico Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni in città prudenza nel quartiere Prenestino a causa di un incidente in via dei Glicini altezza via Tor de Schiavi temporaneamente chiuso alla circonvallazione Appia via Pasquale tola e ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. TORNATA REGOLARE LA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOPO L’INCIDENTE CHE HA COMPORTATO IL BLOCCO DEL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. IN INTERNA Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. MIGLIORA LA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. Traffico RALLENTATO SULLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN GRAVE INCIDENTE STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO. SI VIAGGIA IN CODA SOLO SULLA COMPLANARE. SULL’INTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA NOMENTANA A CASILINA. CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE IN CARREGGIA ESTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA AURELIA E L’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA LAURENTINA A TUSCOLANA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. PER Traffico INTENSO E INCIDENTI SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE L’INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. AUMENTA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 16:15 IN ZONA CAPANNELLE SONO COMINCIATI QUESTA MATTINA I LAVORI IN VIA DEL CASALE FERRANTI TRA VIA MARIO BROGLIO E VIA SAN VITO SULLO JONIO. IL CANTIERE COMPORTA IL SENSO UNICO DI MARCIA VERSO VIA MARIO BROGLIO E LA CHIUSURA IN DIREZIONE VIA SAN VITO SULLO JONIO FINO AL 22 FEBBRAIO. NEL QUARTIERE PRATI FISCALI CHIUSA AL Traffico VIA MONTAIONE VICINO VIA CAVRIGLIA A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA APPIA. SULLO STESSO TRATTO ANCHE UN VEICOLO IN AVARIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 14 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lavori di manutenzione in via Nizza prenderanno il via alla prossima settimana per rimettere a nuovo il manto stradale tra via Velletri e via Mantova qui sarà in vigore divieto di transito transito vietato ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11:30 (Di sabato 2 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IL Traffico È INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI UN RESTINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE DOVUTO AI LAVORI IN CORSO RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST: DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI IN VIA GREGORIO VII DA VIA ANASTASIO SECONDO A PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN DIREZIONE DI VIA AURELIA È INIZIATO OGGI E TERMINERÀ LUNEDI 4 FEBBRAIO, ALLA FIERA DI Roma IN VIA PORTUENSE, IL Roma INTERNATIONAL ESTETICA: MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA CURA DEL CORPO E DELLA MENTE; FINO ALLE 19:00 SONO POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 02-02-2019 ore 11:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 11:30', su #spreaker… -
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