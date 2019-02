Totti e Ilary Blasi - notte magica allo spettacolo "The illusionist" : E' successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra realtà e immaginazione ha preso vita grazie a 'The Illusionists', lo show campione di incassi nel mondo con otto campioni internazionali di ...

The illusionist! Francesco Totti e Ilary Blasi allo spettacolo : Nella serata di ieri, è andato in scena al Palalottomatica lo spettacolo di magia "The Illusionists". Tra gli ospiti presenti, anche Francesco Totti accompagnato dalla moglie Ilary Blasi e i figli. Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E’ successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra ...

Corona svela il retroscena sulla lite con Ilary al GF : “Ce l’aveva con Totti. Non con me” : Fabrizio Corona torna a parlare della lite con Ilary Blasi durante il GF Vip, svelando alcuni retroscena dello scontro. L’ex re dei paparazzi da pochi giorni ha pubblicato Non mi avete fatto niente, la sua nuova autobiografia in cui racconta i segreti dello showbiz. Tanti i vip citati fra le pagine, da Silvia Provvedi, accusata di averlo tradito con Fedez, a Taylor Mega, che sarebbe stata una delle sue tante amanti, sino a Ilary ...

Fabrizio Corona e la lite con Ilary Blasi : "Ha preteso scuse pubbliche da me. Il suo obiettivo era Totti - non io" : La discussione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, probabilmente l'unico evento degno di nota della terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso autunno sulle reti Mediaset, non poteva non essere inclusa nell'ultima autobiografia pubblicata dall'ex agente fotografico intitolata Non mi avete fatto niente.In questo primo passo del libro riguardante l'argomento, Fabrizio Corona ha ribadito un concetto che espresse anche ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - relax in famiglia alle Maldive : Prosegue la vacanza di Francesco Totti e Ilary Blasi alle Maldive. L'ex capitano, ed ora dirigente della Roma, insieme alla moglie, conduttrice Mediaset, si stanno godendo un periodo di relax con...

Francesco Totti in vacanza con la famiglia - balla con la figlia. Ilary Blasi li guarda incantata. FOTO : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una certezza. La coppia, ormai binomio saldissimo del mondo dello spettacolo italiano tante volte scosso dalla notizia della fine di lunghe relazioni sentimentali, torna a far sorridere i fan che... L'articolo Francesco Totti in vacanza con la famiglia, balla con la figlia. Ilary Blasi li guarda incantata. FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chanel Totti : ecco l’ultima foto di Francesco e Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary non sono molto attivi sui social ma nonostante questo hanno milioni di followers su Instagram e Facebook. Per salutare i loro fan dopo un po’ di tempo, hanno deciso di pubblicare con i fan uno scatto di famiglia. Francesco, Ilary, Christian, Chanel e la piccola Isabel. Per la famiglia Torri è stata un’occasione per riunire tutti e godersi qualche giorno di festa. Francesco Totti è molto impegnato al seguito della Roma ...

Ilary Blasi e Francesco Totti in fuga dai paparazzi : quest'anno in vacanza alle Maldive con la famiglia : Tempo di relax e vacanze per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno approfittato della pausa lavorativa, con lei reduce dal Grande fratello Vip e l'ex capitano della Roma in pausa forzata dal campionato in sosta. Con figli al seguito, la Blasi e Totti si sono concessi una fuga alla Maldive, dove

Ilary Blasi : "Le parrucche al Grande Fratello Vip? Francesco Totti non si è scomposto neanche un po'" : Ilary Blasi, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come ha reagito il marito Francesco Totti alle differenti parrucche indossate durante la conduzione del 'Grande Fratello Vip 2018'. Secondo la presentatrice di Canale 5, il dirigente della Roma, non è rimasto, per nulla, scosso, dalle varie capigliature: Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ...